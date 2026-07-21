Stolz: Marc Anthony begrüßt sein achtes Baby auf der Welt

Marc Anthony (57) ist zum achten Mal Vater geworden! Der Sänger und seine Ehefrau Nadia Ferreira (27) haben ihre zweite gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt. Die beiden teilen die frohe Nachricht nun auf Instagram und veröffentlichen gleichzeitig erste Bilder ihrer kleinen Myla. Auf einer der Aufnahmen hält Sohn Marco, der im Juni 2023 geboren wurde, stolz seine kleine Schwester im Arm. "Was für ein riesiger Segen, mit euch die Ankunft unserer kleinen MYLA teilen zu können", schreiben Marc und Nadia in ihrem gemeinsamen Beitrag. Und weiter: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Freude bei uns zu Hause herrscht. Wir sind überglücklich."

Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im Januar anlässlich seines dritten Hochzeitstages bekanntgegeben. Damals veröffentlichten die beiden ein Foto, auf dem die Hand ihres Sohnes Marco auf Nadias Babybauch zu sehen war. "Was für ein großes Geschenk uns das Leben macht. Gott ist groß", schrieben sie damals dazu. Im März verriet Nadia schließlich das Geschlecht des Babys: Mit einem Familienfoto und kleinen rosa Schuhen in der Hand machte sie öffentlich, dass sie ein Mädchen erwarten. "Eine Überraschung voller Liebe", schrieb die Paraguayerin dazu.

Für Marc ist Myla bereits das achte Kind, für Nadia das zweite. Neben Marco und Myla hat der Sänger noch sechs weitere Kinder aus früheren Beziehungen: Tochter Arianna und Sohn Chase stammen aus seiner Beziehung mit Debbie Rosado. Mit seiner Ex-Frau Dayanara Torres (51) hat er die Söhne Cristian und Ryan. Und mit seiner wohl bekanntesten Ex-Frau, Jennifer Lopez (56), ist er Vater von Zwillingen: Emme (18) und Maximilian (18). Marc und Nadia gaben sich im Januar 2023 das Jawort – die Hochzeit fand in Miami statt, acht Monate nach ihrer Verlobung.

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Instagram / marcanthony Marc Anthony, Nadia Ferreira und Sohn Marco begrüßen Baby Myla

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Instagram / nadiaferreira Schwangere Nadia Ferreira, Marc Anthony und Sohn Marco, März 2026

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Getty Images Marc Anthony 2025