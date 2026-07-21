"Godzilla"-Star Kaylee Hottle (19) stirbt nach Autounfall

Die Filmwelt trauert um ein junges Talent: Kaylee Hottle, bekannt durch ihre Rolle in den Blockbustern "Godzilla vs. Kong" und "Godzilla X Kong: The New Empire", ist tot. Die Schauspielerin starb nach einem schweren Autounfall, wie ihr Vater Joshua Hottle in einem rund 23-minütigen Livestream in den sozialen Medien mitteilte. Er überbrachte die traurige Nachricht in amerikanischer Gebärdensprache und berichtete laut TMZ, dass er nach Maryland reisen musste, um den Leichnam seiner Tochter zu identifizieren. Kaylee wurde nur 19 Jahre alt.

Joshua erklärte in dem bewegenden Livestream, dass er zunächst von einem schweren Verkehrsunfall erfahren hatte, in den seine Tochter verwickelt war. Kurz darauf erhielt er die erschütternde Nachricht, dass Kaylees Herz auf dem Weg ins Krankenhaus aufgehört hatte zu schlagen. Neben ihren Auftritten in den beiden "Godzilla"-Filmen war die junge Darstellerin auch in einer Episode der NBC-Serie "Magnum P.I." zu sehen, in der sie die Rolle der Joon spielte. Zum Zeitpunkt ihres Todes befand sich zudem ein weiteres Filmprojekt mit dem Titel "What Doesn't Kill Us" in der Vorproduktionsphase.

Kaylee stammte aus Atlanta, Georgia, und wuchs in einer Familie auf, in der Gehörlosigkeit über mehrere Generationen hinweg Teil des Lebens war. Schon früh stand sie vor der Kamera: Mit neun Jahren war sie in einem Werbespot für die Video-Messaging-App Glide zu sehen, die besonders in der Gemeinschaft gehörloser und schwerhöriger Menschen genutzt wird. Ihren großen Durchbruch erlebte die Schauspielerin 2021 mit "Godzilla vs. Kong", in dem sie die gehörlose Jia verkörperte – ein Mädchen, das auf Skull Island mit der Figur Dr. Ilene Andrews, gespielt von Rebecca Hall (44), lebt und mit King Kong über Gebärdensprache kommuniziert.

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Getty Images Kaylee Hottle bei der Weltpremiere von "Godzilla x Kong: The New Empire" in Hollywood

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Imago Kaylee Hottle in einer Szene aus "Godzilla x Kong: The New Empire" (2024)

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Getty Images Kaylee Hottle im März 2024