Larissas Sex-Beichte: "Bad Boyfriends"-Josua ist außer sich

In der aktuellen Folge von "Bad Boyfriends" kochen bei Josua Günther und seiner Partnerin Larissa die Emotionen über. Während eines Tests kommt es zu einem überraschenden Geständnis: Larissa erzählt, dass sie in der Vergangenheit mit einem anderen Mann Sex im Flugzeug hatte. Die Offenbarung sorgt sofort für einen heftigen Streit – dem Love Island-Star platzt vor laufender Kamera der Kragen. "Du hast mich gerade vor ganz Deutschland blamiert", faucht er seine Partnerin an.

Larissa entschuldigt sich daraufhin umgehend bei ihm, doch das reicht Josua offenbar nicht. Er besteht auf mehr: "Ich erwarte eine aufrichtige Entschuldigung", macht er ihr gegenüber klar. Anschließend erklärt er ihr unmissverständlich, warum ihn die Beichte so sehr getroffen hat. "Du hast anscheinend nichts gelernt. [...] Du weißt, Männlichkeit ist mir unfassbar wichtig. In unserer Beziehung, ich habe die Hosen an, ich entscheide – du weißt, dass mir das unfassbar wichtig ist. Und du hast mir gerade ein Stück von meiner Männlichkeit genommen", wettert er.

Mit seinem Verhalten sichert sich Josua damit den zweiten Platz als schlechtester Boyfriend der Sendung – direkt hinter Mladen "Maki" Doric. Nachdem Maki und seine Partnerin Michelle Mišić von den Mitkandidaten aus der Show gewählt wurden, erhält Michelle noch einmal die Chance, sein Handy zu durchsuchen. Dabei stößt sie auf weitere belastende Nachrichten: Sie entdeckt neue Details zu seiner Instagram-Affäre und findet heraus, dass Maki und die andere Frau sich offenbar sogar mit Kosenamen ansprachen. Für Michelle ist das zu viel – sie bricht in Tränen aus: "Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Lass mich in Ruhe", schluchzt sie.

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RTL / Markus Hertrich Josua Günther und seine Freundin Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Josua Günther bei "Bad Boyfriends"

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RTL Larissa und Josua bei "Bad Boyfriends"