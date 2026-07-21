Nach WM-Aus: Vini Jr. überrascht mit Schönheitseingriff

Nach dem frühen Ausscheiden Brasiliens bei der Weltmeisterschaft nutzte Fußballstar Vinícius Júnior (26) die spielfreie Zeit für eine ästhetische Behandlung. Der Fußball-Blog Footballing Gods berichtet unter Berufung auf brasilianische Medien, dass sich der Real-Madrid-Profi in der Stadt Goiânia in Brasilien einer sogenannten Kinnharmonisierung unterzog – einem Eingriff, bei dem die Konturen des Kinns und der Kieferpartie definiert werden. Der Eingriff soll dabei unter strengster Geheimhaltung stattgefunden haben.

Durchgeführt wurde die Behandlung demnach von Dermatologe Alessandro Alarcão. Auf Vorher-Nachher-Fotos, die in den sozialen Medien kursieren, soll das Ergebnis deutlich zu sehen sein: Vinis Kinn wirkt markanter, die Gesichtszüge insgesamt definierter. Weder der Fußballspieler selbst noch sein Team haben sich bislang öffentlich zu dem Eingriff geäußert.

Vinícius Júnior wurde am 12. Juli 2000 in São Gonçalo im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro geboren und feierte erst kürzlich seinen 26. Geburtstag. Mit Real Madrid zählt er zu den bekanntesten und erfolgreichsten Fußballern der Welt. Neben seinen sportlichen Leistungen macht er auch immer wieder abseits des Platzes von sich reden – sei es durch sein gesellschaftliches Engagement gegen Rassismus oder durch sein Auftreten in der Öffentlichkeit.

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Getty Images Vinícius Júnior während des WM-Achtelfinals 2026 zwischen Brasilien und Norwegen in East Rutherford

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Instagram / footballinggods Vinícius Júnior im Juli 2026

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Instagram / kimkardashian Vinícius Júnior und Kim Kardashian im August 2024

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