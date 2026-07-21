Sarah Harrison baut Luxuswohnbereich für ihre Nannys

Sarah Harrison (35) macht in ihrer Instastory eine überraschende Ankündigung: Die Social-Media-Persönlichkeit hat ihr Zuhause umbauen lassen – und zwar nicht für sich selbst, sondern für ihre Nannys. Der Balkon des Hauses wurde komplett zugebaut, um zusätzliche, separate Schlafräume zu schaffen. So soll ein eigener, abgeschlossener Wohnbereich für die Frauen entstehen, die mit der Familie zusammenleben und sie im Alltag unterstützen. Passend dazu stand auch eine große IKEA-Lieferung an, die Sarah in ihrer Story ankündigte.

In ihrem Post spricht sie offen darüber, dass sie für die Entscheidung, Hilfe zu Hause zu haben, regelmäßig Kritik einstecken muss – dazu stehe sie aber klar. "All das, was wir machen, wäre ohne diese bezaubernden Frauen einfach nicht möglich", erklärt sie in ihrer Instastory. Bisher verfügten die Mitarbeiterinnen bereits über ein großes Zimmer mit Bad, Küche, Esszimmer und Schlafbereich. Mit dem neuen Anbau soll nun noch mehr Privatsphäre für sie geschaffen werden. Außerdem betont Sarah, dass die Frauen auch finanziell gut entlohnt werden: "Die bekommen auch gutes Geld von uns."

Für Sarah sind die Nannys längst mehr als nur Angestellte. "Man wohnt zusammen, man lebt zusammen. Man verbringt wirklich sehr viel Zeit miteinander und ja, man wächst einfach so. Die gehören einfach so zur Familie", sagt sie in ihrer Story. Die Influencerin ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Dass das Familienleben und ihre Arbeit als Content Creatorin viel Organisation erfordern, macht sie dabei keinen Hehl – und genau deshalb sei ihr das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen so wichtig: "Ich möchte, dass sie glücklich sind, dass sie ein schönes Zuhause haben, dass sie auch ihr Privatleben haben."

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Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

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Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia, Kyla und Alea

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Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin