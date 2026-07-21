Oliver Pocher enthüllt Ex Sandys heikles Familienproblem

Oliver Pocher (48) hat jetzt offen über die besondere Familiensituation von Sandy Meyer-Wölden (43) gesprochen. Im Podcast "Patchwork Boys" erklärte der Comedian im Gespräch mit Pietro Lombardi (34), warum die jüngeren Zwillinge der Unternehmerin weiterhin in Miami leben, während Sandy seit 2024 mit drei ihrer Kinder in Köln einen Neustart gewagt hat. Demnach sei der Umzug nach Deutschland innerhalb der Familie besprochen worden, doch bei den beiden jüngeren Kindern habe es eine klare Grenze gegeben: Ihr Vater in den USA wolle nicht, dass die gemeinsamen Zwillinge dauerhaft nach Deutschland ziehen.

Sandy hatte im Sommer 2024 ihre Rückkehr nach Deutschland öffentlich gemacht und war mit Tochter Nayla und den gemeinsamen Zwillingen von Oliver nach Köln gezogen. Die zwei jüngeren Zwillinge stammen aus Sandys Ehe mit einem US-Unternehmer und wohnen bei ihrem Vater in Miami. Laut Olli reise das Model regelmäßig für mehrere Wochen zu den Kids in die Staaten, außerdem verbringen die beiden ihre Sommerferien bei ihrer Mutter in Deutschland. Ein kompletter Umzug nach Köln steht aber nicht im Raum: "Weil der Vater das ehrlicherweise nicht so möchte", erklärt Oliver im Podcast. Bei gemeinsamem Sorgerecht hätten beide Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu gleichen Teilen, betont der Komiker. Die Zwillinge seien in den USA aufgewachsen, hätten dort ihr Umfeld und sprächen bisher kein Deutsch.

Sandy Meyer-Wölden ist Mutter von insgesamt fünf Kindern. Mit Oliver Pocher hat sie eine Tochter und Zwillinge, später bekam sie mit ihrem zweiten Ehemann noch einmal Zwillinge. Als sie ihren Umzug nach Deutschland öffentlich machte, wurde auch bekannt, dass sie vorübergehend sogar unter einem Dach mit Oliver in Köln lebte. Die Patchwork-Konstellation der beiden ist damit schon länger ungewöhnlich. Immer wieder geben Sandy und Oliver Einblicke in ihren Familienalltag, bei dem Deutschland und die USA eine wichtige Rolle spielen.

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Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden beim 29. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 21.11.2024

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026