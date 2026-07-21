Michael Caine bemitleidet Publikum von misslungenem Thriller

Mit über 160 Filmen in seiner langen Karriere ist es kaum verwunderlich, dass nicht jedes Projekt von Michael Caine (93) ein Erfolg wurde. Doch der britische Schauspieler nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um seine schlechtesten Arbeiten geht. Besonders der Thriller "Der 4 ½ Billionen Vertrag" aus dem Jahr 1985 sticht dabei hervor. Gegenüber Far Out Magazine gestand Michael, dass er schlicht Mitleid mit all jenen hatte, die sich den Film anschauten: "Gott stehe dem armen Publikum bei, das den Film schließlich sehen würde."

Zum Glück für das Publikum hielten sich die Zuschauerzahlen in Grenzen – der Film spielte weniger als rund 350.000 Euro ein und war damit ein handfester Flop. Die Kritiken rissen das Werk vor allem wegen seiner komplizierten, kaum nachvollziehbaren Handlung und mangelnden Glaubwürdigkeit in Stücke. Schon während der Produktion hatte Michael ein schlechtes Gefühl: "Erst zu spät merkte ich, dass ich die Handlung nicht verstehen konnte." Erschwerend kam hinzu, dass er äußerst kurzfristig für die Hauptrolle verpflichtet worden war – sein Vorgänger James Caan (86) war spontan abgesprungen, weshalb keine Zeit mehr für eine Kostümprobe blieb. Michael musste im Film schlicht seine eigene Kleidung tragen.

Trotz dieses Misserfolgs überwiegen in Michaels Karriere die Glanzmomente bei Weitem. Der zweifache Oscarpreisträger – ausgezeichnet als bester Nebendarsteller für "Hannah und ihre Schwestern" und "Gottes Werk und Teufels Beitrag" – zählt zu den angesehensten Schauspielern seiner Generation. Seine Verdienste um den Film wurden zudem mit dem Ritterschlag gewürdigt. Neben "Der 4 ½ Billionen Vertrag" zählen auch "Der weiße Hai – Die Abrechnung" und der Tierhorrorfilm "Der tödliche Schwarm" zu jenen Werken, über die er offen scherzt – letzterer konnte trotz namhafter Co-Stars wie Henry Fonda und Olivia de Havilland (†104) nicht überzeugen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Caine, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Caine, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Caine und Vin Diesel, Oktober 2015

Anzeige