Spanischer WM-Held Ferran Torres wird zum neuen Frauen-Crush

Für Spanien läuft es gerade rund – und daran hat Ferran Torres (26) großen Anteil. Der Stürmer traf am Sonntag für die spanische Nationalmannschaft und machte seine Mannschaft damit zum Weltmeister. Doch nicht nur auf dem Platz sorgt der Fußballer für Begeisterung. Besonders in den sozialen Medien wird Ferran gerade für mehr als nur seine sportlichen Leistungen gefeiert: Fans schwärmen von seinem Stil, seinen Haaren und seinem Charme – und küren ihn kurzerhand zum neuen Crush.

Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare. "Wir sind uns einig, dass er unser neuer Crush ist, oder?", schreibt eine Userin und bekommt massenhaft Zustimmung. Andere Fans bescheinigen Ferran, "mit Abstand der Hübscheste" im spanischen Team zu sein. Unter Fotos der Fotografin Natalia García, die ihn mit dem WM-Pokal zeigen, kommentiert jemand: "Ich würde alles dafür geben, diese Trophäe zu sein." Für all jene, die sich in den Spieler verguckt haben, könnte es zudem eine interessante Neuigkeit geben: Ferran soll wieder Single sein. Ein spanischer TV-Journalist berichtet, der Fußballer habe sich kurz vor dem WM-Viertelfinale gegen Belgien von der Influencerin Martina Hunter getrennt. "Ich habe mit Leuten aus dem Umfeld beider gesprochen, und sie bestätigen, dass die Romanze, zumindest vorerst, beendet ist. Ferran genießt gerade sein Single-Dasein", so der Journalist.

Dass Ferran und Martina überhaupt ein Paar waren, hatten die beiden nie offiziell bestätigt. Allerdings wurden sie zuletzt mehrfach gemeinsam gesichtet, unter anderem im Urlaub auf Ibiza. Inzwischen folgen sie sich auf Instagram nicht mehr gegenseitig. Nicht das erste Mal, dass der Fußballer mit seinem Liebesleben Schlagzeilen macht: Von 2021 bis 2023 war er mit Sira Martínez zusammen – der Tochter von Luis Enrique. Während der WM 2022 war Luis Enrique gleichzeitig Spaniens Nationaltrainer und damit auch Ferrans Vorgesetzter auf dem Platz, was innerhalb der Familie immer wieder für Scherze sorgte.

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Getty Images Ferran Torres jubelt über sein Tor für Spanien im WM-Finale 2026 gegen Argentinien in East Rutherford

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Imago Ferran Torres feiert Spaniens WM-Titel 2026 mit dem Weltpokal in East Rutherford

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Getty Images Ferran Torres, Nationalspieler Spaniens

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