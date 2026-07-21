"Notruf Hafenkante"-Abschied: Manuela Wisbeck wird emotional

Ein großer Abschied für Manuela Wisbeck (43): Nach vielen Jahren am Set von "Notruf Hafenkante" hat die Schauspielerin nun ihren letzten Drehtag absolviert. Auf Instagram blickt sie jetzt mit bewegenden Worten auf ihre Zeit in der ZDF-Serie zurück. "16 Jahre 'Notruf Hafenkante' – was für eine unglaubliche Reise", schreibt Manuela und bedankt sich bei dem gesamten Team für die gemeinsame Zeit. Auch ihre Fans vergisst sie nicht und erklärt, dass diese Reise ohne ihre Unterstützung nicht dieselbe gewesen wäre. "Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück – und voller Vorfreude nach vorn", so die Schauspielerin.

Der Abschied vom Set wurde für Manuela Wisbeck besonders emotional, denn ihre Kollegen hatten laut RTL gleich mehrere Überraschungen vorbereitet. Schauspielerin Lilli Hollunder (40) organisierte unter anderem eine Videobotschaft von TV-Koch Tim Mälzer (55), der Manuela kurzerhand zum gemeinsamen Kochen einlud. Für einen humorvollen Moment sorgte dagegen Raúl Richter (39), der seiner Serienkollegin eine Geschenktüte überreichte und augenzwinkernd erklärte, diese "rieche ein wenig nach Zwiebeln". Der Grund: Kurz zuvor hatte er ein Mettbrötchen gegessen, wobei offenbar ein Stück Zwiebel in der Tüte gelandet war. Die Fans reagierten auf Instagram begeistert auf die liebevollen Gesten und zeigten sich berührt vom engen Zusammenhalt am Set.

Neben Manuelas Kollegen und Fans verabschiedete sich auch das ZDF offiziell von der Schauspielerin: Eine Sprecherin erklärte, die Rolle Frauke Prinz werde in "Notruf Hafenkante" nun nicht mehr weitererzählt und bedankte sich bei Manuela "für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit und ihren großen Einsatz für die Serie und das ZDF". Ganz von der Bildfläche verschwinden wird Manuela nach ihrem Serien-Aus allerdings nicht. Zuletzt verriet die Schauspielerin im Interview mit der Bunte, dass sie einen besonderen Wunsch auf ihrer persönlichen Bucket List habe: "Ich würde gern mal ins Dschungelcamp gehen", erklärte sie und zeigte sich offen für das Abenteuer im australischen Busch.

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SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck, Schauspielerin

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ZDF/Roland Fritzenschaft Franzi (Rhea Harder-Vennewald) und Nick (Raúl Richter), "Notruf Hafenkante", 2025

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SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck im Herbst 2023

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