Darum hat Christian Wolf seine More-Anteile verkauft

Vor seiner luxuriösen Villa mit Pool und Glasfront in Kapstadt hat Social-Media-Unternehmer Christian Wolf (31) nun auf Instagram erklärt, warum er einst seine Anteile an der Firma More verkauft hat. In einem Video, das er direkt von seinem Anwesen aus aufgenommen hat, schildert der 31-Jährige offen die Hintergründe seiner Entscheidung – und zeigt dabei ganz bewusst das Haus, das er sich mit dem Erlös leisten konnte. Der entscheidende Anstoß kam damals von seinem Vater.

More sei seit der Gründung quasi jedes Jahr gewachsen und habe sich laut Christian regelmäßig verdoppelt. Das Problem dabei: Das Geld landete nie wirklich in der eigenen Tasche, sondern floss ständig zurück ins Unternehmen – für neue Lager, Produktionskapazitäten und weiteres Wachstum. Sein Vater riet ihm schließlich, einen Teil des geschaffenen Werts zu realisieren. "Mein Vater kam irgendwann mal auf uns zu und hat gesagt: Ey Jungs, ihr solltet vielleicht mal ein bisschen Chips vom Tisch nehmen", erinnert sich Christian in dem Video. Für ihn war klar: Ein unvorhergesehenes Ereignis hätte alles zunichtemachen können. Mit dem Verkauf wollte er sich und seine Familie finanziell absichern – für ein Haus, für Stabilität, für seine Liebsten. "Ich wusste schon mein Leben lang, dass ich irgendwann eine Familie haben möchte und dafür auch sorgen möchte", erklärt er. Auf dem Papier wäre er heute zwar reicher, hätte er die Anteile behalten – doch das sei ihm weniger wichtig als ein gutes Leben. "Es ist mir nicht wichtig, mit der maximalen Geldsumme irgendwann zu sterben, sondern halt eben auch ein schönes Leben für mein Umfeld zu haben", betont er.

Christian lebt inzwischen mit seiner Tochter und Verlobten in Kapstadt, wo er nach eigenen Angaben jeden Morgen mit ihr spielt. Der Unternehmer ist bekannt dafür, seinen Alltag großzügig zu gestalten – und das nicht nur für sich selbst. Für sein Umfeld lässt er sich einiges kosten: Auf Zypern unterhält er ein Anwesen, in dem er gemeinsam mit einer Gruppe von Influencern lebt und für das er einen Privatkoch engagiert hat, der ihn und seine Gäste regelmäßig beköstigt.

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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YouTube / RominaUndChristian Christian Wolf und Romina Palms Zuhause auf Zypern

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Instagram / rominapalm Christian Wolf mit seiner Tochter Hazel, Juni 2026