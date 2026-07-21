James Cameron plant 3D-Neuauflage von "Aliens"

James Cameron (71) plant, seinen Kultfilm "Aliens: Die Rückkehr" aus dem Jahr 1986 in einer 3D-Version neu aufzulegen. Der Regisseur verriet dies in einem Interview mit Letterboxd, das anlässlich seines neu inszenierten 3D-Konzertfilms "Hit Me Hard and Soft: The Tour" von Billie Eilish (24) geführt wurde. Damit will Cameron den Sci-Fi-Klassiker, der von vielen Kritikern als eine der besten Filmfortsetzungen aller Zeiten gefeiert wird, einem modernen Publikum zugänglich machen – und die Ankündigung sorgt bereits jetzt für Diskussionen unter Fans und Filmliebhabern.

Im Interview erklärte Cameron seine konkreten Pläne: "'Aliens' ist ein Kind seiner Zeit. Wir denken darüber nach, 'Aliens' in 3D zu konvertieren, da die Werkzeuge zur Erstellung von Tiefenkarten heute deutlich besser sind als damals." Er fügte stolz hinzu: "Der Film wird immer noch oft gesehen. Wenn sich die Leute an einen Film erinnern, den ich vor 38 Jahren gemacht habe, habe ich meiner Meinung nach schon gewonnen." Der Regisseur betonte dabei, dass er bewusst auf den richtigen technologischen Moment gewartet habe, anstatt das Projekt zu überstürzen. Laut Screenrant geht er damit genauso behutsam vor wie einst bei Avatar.

Das Thema 3D-Konvertierungen spaltet die Gemüter in der Filmwelt schon lange. Während Befürworter darin eine Möglichkeit sehen, ein klassisches Kinoerlebnis zu intensivieren, befürchten Kritiker den Verlust der originalen Optik und Atmosphäre. Bei Cameron selbst hat 3D jedoch eine besondere Bedeutung: Alle Filme, die er im 21. Jahrhundert realisiert hat, erschienen in diesem Format – darunter auch sein Mammutprojekt "Avatar", das mehrere Jahre auf sich warten ließ, bis die nötige Technologie verfügbar war. Mit "Aliens: Die Rückkehr" war James zudem maßgeblich daran beteiligt, den Genre-Mix aus Horror und Science-Fiction zu prägen.

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Getty Images James Cameron bei der Premiere von "Avatar: The Way Of The Water"

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Imago James Cameron gibt Sigourney Weaver am Set von "Aliens – Die Rückkehr" Regieanweisungen

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Imago Sigourney Weaver als Ripley mit Carrie Henn als Newt in "Aliens – Die Rückkehr" (1986)

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