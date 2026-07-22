Deutscher Synchronsprecher Joachim Kerzel (84) ist gestorben

Die deutsche Synchronwelt trauert um eine ihrer bekanntesten Stimmen: Joachim Kerzel (84) ist am Montag, dem 20. Juli 2026, im Alter von 84 Jahren gestorben. Bekannt wurde sein Tod durch einen Instagram-Post seines Kollegen Peter Flechtner, der eine Bilderserie veröffentlichte und darin von seinem Mentor Abschied nahm. Kerzel hatte über Jahrzehnte zahlreichen Hollywoodstars seine markante Stimme geliehen – darunter Jack Nicholson (89), Dustin Hoffman und Anthony Hopkins (88), aber auch Dennis Hopper, Jean Reno und Harvey Keitel. Seine Synchronfilmografie umfasst mehr als 1.400 Rollen.

Peter Flechtner, selbst Schauspieler und Synchronsprecher, würdigte den Verstorbenen auf Instagram mit bewegenden Worten: "Er war nicht nur ein toller Schauspieler und Sprecher, sondern auch ein großartiger Mensch, Lehrmeister und Freund." Flechtner betonte, dass Kerzel bis zuletzt engen Kontakt zu seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern gepflegt habe. Unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche Fans zu Wort. "Seine Stimme hat meine ganze Kindheit, eigentlich mein halbes Leben, begleitet. Für sein Werk bin ich sehr dankbar", schrieb ein User. Ein anderer ergänzte: "Oh nein! Wieder eine Legende, die nicht mehr physisch präsent ist. Dennoch wird Herr Kerzel für immer da sein. Diese Stimme, ein Fels im Film- und Serienuniversum." Neben seiner Arbeit im Synchronstudio war Kerzel außerdem als Hörbuch- und Hörspielsprecher sowie als Off-Stimme für Dokumentationen und Kinotrailer gefragt. Für seine Synchronisation von Jack Nicholson in "About Schmidt" wurde er mit dem Deutschen Preis für Synchron ausgezeichnet.

Kerzel hatte seine Schauspielausbildung in Hannover absolviert, bevor er Engagements an verschiedenen Theatern annahm und Rollen in Fernsehserien und Filmen übernahm. Seit den 1980er-Jahren etablierte er sich dann als einer der gefragtesten Synchronsprecher Deutschlands. Gemeinsam mit seiner Frau Maria Körber eröffnete er Mitte der Achtzigerjahre auch eine Schauspielschule, in deren ersten Jahrgang sein Kollege Peter Flechtner aufgenommen wurde. Kerzel war zudem als Erzähler der Hörspielreihe "John Sinclair" bekannt sowie für seine Beteiligung an den "Star Wars"-Hörspielen, wie Fans in den Kommentaren unter Flechtners Post in Erinnerung riefen.

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Imago Joachim Kerzel beim German Synchron Award im Kosmos Berlin, 03.04.2008

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Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

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Imago Joachim Kerzel beim Photocall zur Matinee "Die Verwandlung" in der Astor Film Lounge, Berlin, 17.11.2019

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