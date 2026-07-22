"Unglaublich glücklich": Emil Kusmirek ist wieder vergeben

Beim glamourösen White Dinner in Kampen auf Sylt ließ Reality-TV-Bekanntheit Emil Kusmirek (36) jetzt endlich die Liebesbombe platzen: Er ist frisch vergeben – und überglücklich! Am Rande des Jubiläumsevents bestätigte Emil unter anderem gegenüber Promiflash, dass er seit einigen Wochen in einer festen Beziehung ist. Der Mann an seiner Seite heißt Denis und war vielen Followern bereits von gemeinsamen Instagram-Aufnahmen bekannt. Nun macht der Tänzer und Realitystar seine Liebe erstmals offiziell und schwärmt offen von seinem neuen Partner, obwohl die beiden aktuell rund 650 Kilometer trennen.

In den vergangenen Wochen hatten Fans immer wieder spekuliert, wer der unbekannte Begleiter auf Emils Social-Media-Posts ist. Jetzt ist klar: Denis und Emil sind ein Paar – und die Distanzbeziehung scheint bestens zu funktionieren. Emil verbringt derzeit sechs Wochen in Kampen, wo er mit seinem neuen Projekt "Sylt tanzt" eine exklusive Tanzschule aufgebaut hat und dort persönlich Tanzkurse und Workshops gibt. Trotz des straffen Programms plane sich das Paar bewusst Zeit füreinander ein, verriet der TV-Star. "Ich bin unglaublich glücklich und genieße jeden Moment mit Denis. Auch wenn uns aktuell rund 650 Kilometer trennen, funktioniert unsere Beziehung wunderbar. Er ist beruflich viel unterwegs und wird mich Anfang August hier auf Sylt besuchen", erklärte Emil im Promiflash-Interview.

Besonders angetan ist Emil von Denis' ruhiger Art. "Denis ist acht Jahre älter als ich und bringt unglaublich viel Ruhe und Gelassenheit mit. Ich bin oft voller Energie, ständig unterwegs und manchmal ein echter Wirbelwind. Er schafft es, mich zu erden und mir zu zeigen, dass man auch einfach den Moment genießen darf. Genau das tut mir gerade unglaublich gut", schwärmt der Choreograf. Auf die Frage, ob die beiden künftig gemeinsam auf Events zu sehen sein werden, antwortete Emil mit einem Lächeln: "Eher nicht. Denis ist ein sehr bodenständiger und ruhiger Mensch – ganz anders als ich, der verrückte Vogel. Uns beiden tut es gut, unsere Beziehung privat zu genießen. Aber man soll niemals nie sagen."

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Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek und sein Partner Denis

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Imago Emil Kusmirek auf dem Roten Teppich zur Premiere von "MALLE OLE – das Musical das ballert!", Januar 2026

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Instagram / emil.offiziell Choreograf Emil Kusmirek und sein Partner Denis