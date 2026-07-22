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Süß: Anna Kournikova postet seltenes Foto ihrer drei Kids

Süß: Anna Kournikova postet seltenes Foto ihrer drei Kids

- Lisa Mayr
Lesezeit: 1 min
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Fußballjubel bei Anna Kournikova (45) und Enrique Iglesias (51): Die frühere Tennisspielerin hat jetzt auf Instagram ein seltenes Foto ihrer drei ältesten Kinder geteilt. Darauf sind die Zwillinge Lucy und Nicholas, 8, und ihre Schwester Mary, 6, in Spanien-Trikots zu sehen. Zu dem süßen Schnappschuss schrieb Anna nur drei Herz-Emojis – mehr Worte brauchte die stolze Mama offenbar nicht, um die Freude über Spaniens WM-Sieg auszudrücken.

Der Anlass für den Familienjubel war das Endspiel der Fußball-WM 2026, bei dem Spanien Argentinien mit 1:0 besiegte. Nach 90 torlosen Minuten fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Ferran Torres erzielte in der 106. Minute den einzigen Treffer der Partie. Anna zeigte mit ihrem Post, wie sehr das Fußballfieber auch ihr Zuhause erfasst hatte.

Gemeinsam haben Anna und Enrique inzwischen vier Kinder: Neben den Zwillingen Lucy und Nicholas sowie Tochter Mary kam zuletzt Söhnchen Romeo zur Welt, der im Dezember geboren wurde. Anna enthüllte den Namen des Kleinen mit einem Familienfoto auf Instagram, auf dem alle vier Geschwister zu sehen waren. Kennengelernt hatten sich Anna und Enrique bereits 2001 am Set seines Musikvideos "Escape".

Anna Kournikova und Enrique Iglesias' Kinder
Instagram / annakournikova
Anna Kournikova und Enrique Iglesias' Kinder
Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern
Instagram / annakournikova
Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern
Anna Kournikova zeigt ihre vier Kinder, 2025
Instagram / annakournikova
Anna Kournikova zeigt ihre vier Kinder, 2025
Was haltet ihr davon, dass Anna den WM-Jubel ihrer Kinder zeigt?
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