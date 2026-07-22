Schmerzhaft: Matilda Djerf über ihre Not-OP und tiefe Narben

Mit einem ehrlichen und emotionalen Instagram-Post hat Influencerin Matilda Djerf jetzt an einen der schwersten Momente ihres Lebens erinnert. Genau sechs Jahre nach dem Eingriff, am 14. Juli, teilte die Gründerin der Modemarke Djerf Avenue einen ausführlichen Essay über ihre Eileiterschwangerschaft aus dem Jahr 2020. Darin beschreibt sie, wie ihr damaliger Freund und heutiger Verlobter Rasmus sie ins Krankenhaus drängte, als die Schmerzen unerträglich wurden – und wie sie den Eingriff, bei dem ein Eileiter entfernt wurde, aufgrund der damaligen Corona-Beschränkungen völlig allein durchstehen musste.

In dem Essay, den Matilda ursprünglich 2024 für ein Projekt verfasst hatte, schildert sie den Moment, in dem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, und die Erkenntnis, dass es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelte – also eine Schwangerschaft, die sich außerhalb der Gebärmutter im Eileiter entwickelt hatte. Weil Rasmus wegen der Corona-Regeln nicht mit in den Operationssaal durfte, war sie auf sich allein gestellt. "Ich bettelte die Krankenschwester an, mich nicht zu verlassen", schrieb sie. Nach dem Eingriff habe sie sofort nach ihm gerufen: "Ich hatte ihn noch nie so sehr gebraucht wie in diesem Moment. Ich lag allein in meinem Krankenzimmer mit drei neuen Narben quer über meinem Bauch und einem fehlenden Eileiter." In ihrem Post teilte sie außerdem Fotos aus der damaligen Zeit, darunter Aufnahmen ihrer Narben und ihres Genesungsprozesses.

In der Bildunterschrift zu dem Post erklärt Matilda, warum sie ihre Geschichte regelmäßig öffentlich teilt. "Ich wusste nicht, was eine Eileiterschwangerschaft ist, als ich sie durchmachte", schrieb sie. Deshalb habe sie sich nach ihrer Genesung versprochen, das Thema weiter sichtbar zu machen – als Beitrag zur Aufklärung über reproduktive Gesundheit, über die ihrer Ansicht nach viel zu wenig gesprochen wird. Die vielen Nachrichten von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, geben Matilda, die sich im Jahr 2024 Mobbing-Vorwürfen stellen musste, dabei Kraft: "Durch diese Verbindungen habe ich Stärke gefunden, und deshalb glaube ich wirklich, dass meine Heilung weitergegangen ist und weitergehen wird." Es habe Monate gedauert, bis sie sich wieder wie sie selbst gefühlt habe – nicht nur körperlich, sondern auch seelisch.

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Instagram / matildadjerf Matilda Djerf, Influencerin

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Instagram / matildadjerf Matilda Djerf im Juni 2024

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Instagram / matildadjerf Influencerin Matilda Djerf im September 2024