Nicht alles gezeigt? Nasrin Rapp erhebt neue Maki-Vorwürfe

Seit seiner Teilnahme bei "Bad Boyfriends" steht Mladen "Maki" Doric massiv in der Kritik. In der Show durfte seine Partnerin Michelle Mišić sein Handy durchsuchen – und machte dabei gleich mehrere schockierende Entdeckungen. Neben einem Nacktfoto und einem Video einer Frau, die inzwischen wohl verstorben ist, stieß sie auch auf Nachrichten, die darauf hindeuteten, dass Makis Kontakt zu seiner Instagram-Affäre deutlich enger gewesen sein soll als zunächst angenommen. Jetzt sorgt ausgerechnet Mitkandidatin Nasrin Rapp für neue Brisanz: In einer Instagram-Story behauptet sie, dass Makis Verhalten sogar noch deutlich schlimmer gewesen sei, als es die TV-Ausstrahlung vermuten lässt. "Es wurde nicht alles gezeigt. Beim ersten Handycheck wurde es so erzählt, als würde er direkt die iCloud-Story auspacken, aber in Wirklichkeit hatte er davor zwei andere Lügen-Stories aufgetischt und das auch den Jungs so erzählt", schreibt sie.

Doch damit nicht genug: Nasrin stellt auch Makis Behauptung infrage, die Affäre mit der anderen Frau sei rein virtueller Natur gewesen. "Ich sage euch eins, da habe ich auch meine Zweifel und da bin ich sicherlich nicht alleine", erklärt sie. Außerdem kritisiert sie sein Verhalten nach dem zweiten Handycheck. Als Maki in die sogenannte "BroZone" zurückgekehrt sei, habe er sich verhalten, als wäre nichts passiert – obwohl Michelle zu diesem Zeitpunkt bereits Schluss gemacht hatte und erneut Lügen ans Licht gekommen seien. Die Entscheidung der Gruppe, Maki aus der Show zu wählen, sei deshalb "einfach notwendig" gewesen. Einerseits habe man Michelles belastende Situation vor laufenden Kameras beenden wollen, andererseits habe die Thematik rund um die verstorbene Frau einen Abschluss gebraucht. Für Michelle findet Nasrin dagegen nur lobende Worte: "Ich finde, Michelle hat das alles so unglaublich gut gemeistert und ich bin echt stolz auf sie."

Zwischen Maki und Michelle war es zuletzt zu einer heftigen Eskalation gekommen. Bei einem zweiten Handycheck entdeckte Michelle weitere belastende Nachrichten und fand heraus, dass Maki und eine Freundin seiner Instagram-Affäre sich offenbar sogar mit Kosenamen angesprochen hatten. Auch Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) erhält von Nasrin viel Lob: In ihrer Story betont sie, wie dankbar alle Teilnehmerinnen für Charlottes Unterstützung gewesen seien. Zum Schluss gibt die Temptation Island-Bekanntheit noch einen kleinen Einblick in ihre eigene Beziehung mit Josh. Schritt für Schritt hätten die beiden begonnen, offener über ihre Ängste und Zukunftspläne zu sprechen. In den kommenden Folgen, kündigt sie an, werde sich zeigen, warum diese Zeit für ihre Beziehung so prägend gewesen sei.

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RTL / Markus Hertrich Nasrin Rapp, "Bad Boyfriends"-Kandidatin

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"