Vorwürfe von minderjährigen Mädchen: ApoRed bezieht Stellung

Rund einen Monat nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe gegen ihn hat sich ApoRed nun erstmals öffentlich geäußert. Der Tiktoker und Streamer veröffentlichte auf YouTube ein knapp 45-minütiges Statement, in dem er auf die Anschuldigungen eingeht. Hintergrund: YouTuber MiiMii hatte in einem Video das Schicksal von drei Mädchen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren geschildert und ApoRed dabei vorgeworfen, die Minderjährigen missbraucht zu haben. Infolge der Veröffentlichung hatte die Polizei Ermittlungen wegen Sexualdelikten eingeleitet.

In seinem langen Statement pocht ApoRed auf die Unschuldsvermutung und betont, dass zunächst die Gegenseite einen Beweis für seine Schuld erbringen müsse. Zudem bringt er die Theorie ins Spiel, dass die beteiligten Personen sich gegen ihn verschworen hätten. Besonders scharf geht er mit MiiMii ins Gericht, dem er eine persönliche Agenda unterstellt: "Viele Leute denken, dass man auf Social Media sagen und machen kann, was man will. (...) Ich sag einfach nur, dass hier erstmal die Unschuldsvermutung gilt." Weiter sagte er: "Das hat alles keine super Kredibilität. Sowas kann man nicht als Fakt darstellen, es reicht nicht. (...) Und das reicht auch juristisch absolut nicht", so ApoRed in seinem Video.

Seit MiiMii sein Enthüllungsvideo veröffentlicht hat, hatte sich ApoRed auf seinen Kanälen nicht mehr gezeigt. Das Netz reagierte damals geschlossen mit einem Sturm der Entrüstung auf die Vorwürfe. Auch Medienanwalt Christian Solmecke (52) hatte auf seinem YouTube-Kanal WBS Legal über den Fall berichtet und bestätigt, dass die Polizei Ermittlungen aufgenommen habe. ApoRed selbst ist vor allem durch seine Aktivitäten auf TikTok und als Streamer bekannt geworden.

Anzeige Anzeige

Getty Images ApoRed im Dezember 2015

Anzeige Anzeige

apored YouTuber ApoRed

Anzeige Anzeige

Instagram / apored ApoRed, Influencer

Anzeige

Was sagt ihr zu ApoReds 45-Minuten-Statement? Gut – endlich bezieht er ausführlich Stellung. Zu defensiv und zu sehr gegen MiiMii gerichtet. Ergebnis anzeigen