So groß: Neues Porträt von Prinz George zum 13. Geburtstag

Zum 13. Geburtstag von Prinz George (13) haben Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) ein neues Porträt ihres Sohnes veröffentlicht – und der Anblick zeigt, wie sehr der junge Royal bereits herangewachsen ist. Das Foto wurde von Fotograf Matt Porteous im Kensington Palace aufgenommen, kurz nach der Trooping the Colour Parade im Juni. Es zeigt George entspannt und lächelnd in einem dunklen Anzug mit weißem Hemd und offenem Kragen, die Hände locker in den Hosentaschen. Auf Instagram teilten William und Kate das Bild mit dem schlichten Kommentar: "Alles Gute zum 13. Geburtstag, George!" – begleitet von einem Party-Emoji.

Das Geburtstagsfoto ist Teil einer liebgewonnenen Tradition: Zu jedem Geburtstag ihrer Kinder veröffentlichen William und Kate ein neues Porträt. Zuletzt erschienen auf diese Weise auch Bilder von Prinz Louis (8) zu seinem achten Geburtstag im April sowie von Prinzessin Charlotte (11) zu ihrem elften Geburtstag im Mai. Für George markiert das heutige Datum aber nicht nur den Eintritt ins Teenageralter – der Herbst bringt auch eine große Veränderung in seinem Alltag. Im September wird er am renommierten Eton College mit der weiterführenden Schule beginnen. Das Elite-Internat folgt nach Jahren an der Lambrook School in Berkshire, die George bislang gemeinsam mit seiner Schwester Charlotte und seinem Bruder Louis besuchte.

Mit dem Wechsel nach Eton folgt George dem Weg seines Vaters William – aber auch seinem Onkel Prinz Harry (41) und seinem Großonkel Earl Spencer, die ebenfalls dort zur Schule gingen. Als Boarder wird er künftig in einem der 25 Internatsgebäude des Colleges wohnen, jedes davon beherbergt rund 55 Schüler. Damit endet vorerst auch der gemeinsame Schulalltag mit seinen Geschwistern. Georges Taufpate Jamie Lowther-Pinkerton beschrieb ihn zuletzt gegenüber dem Magazin People als "reizenden jungen Mann" und bezeichnete es als "große Ehre", eine Mentorenrolle in seinem Leben einzunehmen. William und Kate legen großen Wert darauf, ihren Kindern trotz ihrer royalen Herkunft ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen – ihr Zuhause in Windsor Great Park liegt nur 30 Minuten von Georges Großeltern Carole (71) und Michael Middleton (77) entfernt.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinz Louis bei Trooping the Colour 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte beim Wimbledon-Finale der Herren 2026