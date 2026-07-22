Betty Taube verrät Namen und weitere Details zu ihrem Freund

Jetzt ist klar, wer der Mann an Betty Taubes (31) Seite ist: Nachdem die Ex-GNTM-Kandidatin gestern auf Instagram eine Bilderreihe aus ihrem Prag-Urlaub veröffentlicht und dabei erstmals das Gesicht ihres neuen Partners gezeigt hatte, verriet sie nun gegenüber Bild, wer der Mann an ihrer Seite ist. Demnach handelt es sich um Lennard Kühl, der auch als Lenny bekannt ist. Der Football-Coach stammt ursprünglich aus dem Raum Starnberg in Bayern und wurde im April von den Munich Ravens als Coach für die Tight Ends verpflichtet. Im Gespräch mit der Zeitung erzählte Betty außerdem, wie sich die beiden kennengelernt haben: "Ich habe ihn über die NFL kennengelernt. Er hat in Amerika Football gespielt und ich liebe ja Football – so kam das."

Obwohl Betty ihr Liebesleben eigentlich lieber privat hält, machte sie diesmal eine Ausnahme. "Ich bin sehr glücklich. Manchmal sprudelt es dann doch vor Glück und Freude aus einem heraus", erklärte sie im Interview. Auch der gemeinsame Prag-Trip scheint sie so begeistert zu haben, dass sie die Schnappschüsse mit ihren Followern teilen wollte: "Das war so ein schöner Urlaub, deswegen teile ich das, weil er ist ein ganz Toller." Lenny selbst spielte zuvor College-Football in den USA, unter anderem an der University of Toledo im Bundesstaat Ohio.

Dass Betty ein Faible für Sportler hat, ist nicht neu. Von 2016 bis 2021 war das Model mit dem Fußballprofi Koray Günter (31) verheiratet. Die beiden hatten sich 2015 kennengelernt, sich noch im selben Jahr verlobt und im Oktober 2016 in Italien geheiratet. Nach der Trennung und anschließenden Scheidung hielt Betty ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zwar gewährte sie ihren Fans zuletzt immer wieder kleine Einblicke in ihr Liebesleben – auf früheren Aufnahmen war ihr neuer Partner jedoch nur verschwommen oder von hinten zu sehen. Mit der gestern veröffentlichten Bilderreihe aus Prag zeigte sie ihn erstmals unverhüllt und verriet nun auch seinen Namen.

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Instagram / bettytaube Betty Taube mit ihrem Partner

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Instagram / bettytaube Betty Taube mit ihrem Partner

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Getty Images Betty Taube und Koray Günter bei der McDonald's Charity Gala 2016