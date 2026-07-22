"Kim-K-Moment": Leyla Heiter eröffnet eigene Penny-Filiale

Leyla Heiter (30) sorgt mit einer überraschenden Ankündigung für Aufsehen: Die Reality-Bekanntheit bekommt ihre eigene Penny-Filiale. Am 30. Juli eröffnet sie in Frankfurt-Praunheim ihren ganz persönlichen Markt – und macht die Neuigkeit jetzt stolz auf Instagram öffentlich. "Endlich darf ich es euch erzählen! [...] Ich kann es selbst immer noch nicht glauben und freue mich so sehr, diesen Moment endlich mit euch zu teilen", schreibt die ehemalige Promi Big Brother-Gewinnerin zu ihrem Beitrag.

In einem Clip verrät sie außerdem, was hinter ihrem zuvor angekündigten Kim Kardashian-Moment steckt. "Ich habe euch gesagt, dass ich meinen Kim-K-Moment hatte beziehungsweise haben werde – und ich weiß, ich weiß, jeder hat sich gedacht: 'Was meint diese verrückte Nudel schon wieder damit?' [...] Wie krass ist das bitte?", erzählt sie begeistert. Zum Schluss richtet Leyla noch eine Frage an ihre Community: Ihre Fans sollen raten, welchen Namen ihre besondere Filiale tragen wird.

Mit ihrer eigenen Supermarktfiliale wagt Leyla nun den nächsten Schritt in die Geschäftswelt. Zuletzt hatte die 30-Jährige auf Instagram allerdings auch von weniger positiven Erfahrungen berichtet: Sie machte öffentlich, dass zwei Kooperationspartner ihr noch ausstehende Zahlungen aus gemeinsamen Projekten schulden sollen. Eine der Marken habe sie laut eigener Aussage sogar ein ganzes Jahr lang hingehalten. "Gibt es hier eine Person, die arbeiten geht, ohne Geld dafür zu bekommen? I doubt it – ich nämlich auch nicht", zeigte sich Leyla verärgert.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Reality-TV-Star

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Juni 2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin