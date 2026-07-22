Udo Lindenberg sagt nächsten Auftritt wegen Krankheit ab

Schocknachricht für alle Fans von Udo Lindenberg (80): Der Kultrocker hat seinen nächsten geplanten Auftritt kurzfristig abgesagt. Wie die Udo-Lindenberg-Stiftung mitteilt, ist der Musiker nach seiner jüngsten gesundheitlichen Auszeit noch nicht wieder so weit erholt, dass er auf die Bühne zurückkehren kann. Das berichtet Bild. Der geplante Auftritt wird daher vorerst komplett gestrichen, ein Ersatztermin steht derzeit nicht fest. Das Konzert hätte am 1. August im Rahmen der Preisverleihung seines Panikpreises im Kloster Hirsau in Calw stattfinden sollen.

Hintergrund der Absage ist eine gesundheitliche Pause, die Udo sich zuletzt verordnet hatte. In der Pressemitteilung heißt es: "Nach einer über längere Zeit verschleppten schweren Gastritis benötigt der Künstler auf dringende ärztliche Empfehlung ausreichend Zeit zur vollständigen Genesung." Udo selbst meldet sich ebenfalls an seine Fans: "Ich verspreche, sobald Dr. Schleuderknie wieder über die Bühne federt, sehen wir uns wieder." In den sozialen Netzwerken zeigten viele Fans bereits Verständnis, betonten aber auch ihre Enttäuschung darüber, dass sie den Musiker erneut nicht live erleben können. Einige Anhänger hoffen auf eine rasche Klärung, ob und wann das geplante Konzert nachgeholt wird.

Udo steht seit Jahrzehnten für exzessive Liveshows und einen energiegeladenen Auftrittsstil, der ihm eine treue Fangemeinde eingebracht hat. Viele seiner Anhänger begleiten den Sänger schon seit den frühen Erfolgsjahren und verbinden mit seinen Konzerten persönliche Erinnerungen, etwa an gemeinsame Besuche mit Freunden oder Familienmitgliedern. In Interviews betonte der Musiker in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihm die Nähe zu seinen Fans ist und dass er sich auf der Bühne am wohlsten fühlt. Gerade deshalb verfolgen viele Beobachter seine aktuelle Auszeit sehr aufmerksam. Für zahlreiche Fans bleibt die Hoffnung, den Kultstar bald wieder mit Hut, Sonnenbrille und seiner typischen Lässigkeit auf der Bühne zu sehen.

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Getty Images Udo Lindenberg im Oktober 2017

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Ot,Ibrahim Udo Lindenberg im April 2023 in Hamburg

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Imago Porträtaufnahme von Udo Lindenberg, 1973