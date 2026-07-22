Ein Jahr ohne Ozzy Osbourne: Sharons Wunsch rührt die Fans

Heute jährt sich der Tod von Rocklegende Ozzy Osbourne (†76) zum ersten Mal. Der Sänger starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Seine Witwe Sharon Osbourne (73) erinnert sich nun in einem Interview mit BBC Radio WM an ihren Mann – und richtet dabei eine herzliche Bitte an alle Fans weltweit: "Wenn ihr euch an Ozzy erinnern wollt, dann dreht die Musik richtig laut auf, so laut wie ihr könnt, und headbangt einfach", sagte die 73-Jährige. Außerdem wünschte sie sich, dass die Menschen "daran denken, wie witzig er war – witzig, charismatisch und echt".

Passend zum ersten Todestag findet in Birmingham heute ein großer Ozzy Day statt, um das Leben des Musikers zu würdigen. Dabei werden eigens produzierte Kurzfilme in der ganzen Stadt gezeigt, musikalische Auftritte finden statt und Fans können sich mit einem speziell geschmückten Ozzy-Bullen fotografieren lassen. Im Birmingham Museum & Art Gallery ist außerdem die Ausstellung "Ozzy Osbourne: Working Class Hero" zu sehen. Sharon betonte die Bedeutung dieses Gedenktages in Ozzys Heimatstadt: "Das ist die Heimat des Metal. Es ist Ozzys Zuhause, hier wurde er geboren. Er liebte diese Stadt und ihre Menschen. Er war stolz darauf, ein Brummie zu sein." Sie ergänzte, sie hoffe, dass der Ozzy Day als Teil seines Erbes zur Tradition werde.

Ozzy, der mit bürgerlichem Namen John Osbourne hieß, war im Jahr 2019 mit der Parkinson-Krankheit diagnostiziert worden. Vor seinem Tod stand er noch einmal mit seiner Band Black Sabbath beim großen Abschiedskonzert "Back to the Beginning" im Villa Park in Birmingham auf der Bühne. Sharon und Ozzy waren seit 1982 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Auf Social Media zeigten sich zahlreiche Fans bewegt von Sharons Worten. "Ich sende dir und den Kindern meine Liebe, ich kann nicht glauben, dass schon ein Jahr vergangen ist", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Sharon, du bist eine wunderbare Seele. Ozzy ist immer an deiner Seite und in deinem Herzen. Er wird niemals vergessen werden."

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Imago Ozzy Osbourne und Sharon, 2024

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IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

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Getty Images Black Sabbath, Januar 2014