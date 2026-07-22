Prinz Edwards Ex packt über königlichen Balmoral-Test aus

Prinz Edwards (62) Ex Ruthie Henshall (59) spricht jetzt ganz offen über den berüchtigten Balmoral-Test der Royals. Die Musicaldarstellerin, die in den 1990er-Jahren mit Prinz Edward liiert war, schildert in ihren gerade erschienenen Memoiren "The Showgirl and the Prince", was bei ihrem Besuch auf dem schottischen Landsitz der Königsfamilie wirklich passiert sein soll. Darüber sprach Ruthie auch im "A Right Royal Podcast" von Hello!. Dort verriet sie, dass sie in Balmoral zwar königlichen Luxus mit eigener Zofe erlebt habe, die Familie hinter den Palastmauern aber überraschend bodenständig aufgetreten sei. Besonders ein Detail über König Charles III. (77), damals noch Prinz von Wales, sorgt dabei für Aufsehen.

Royal-Experte Omid Scobie hatte den Balmoral-Test schon vor einiger Zeit gegenüber Harper’s Bazaar als "royale Initiation" beschrieben und erklärt, dass nicht jeder die Einladung nach Balmoral auch wirklich souverän meistere. Für Ruthie ist der Einblick besonders persönlich, weil ihre Beziehung zu Prinz Edward damals weitgehend abseits der Öffentlichkeit stattfand. In ihrer Autobiografie blickt sie nicht nur auf Treffen in Balmoral zurück, sondern auch auf Besuche im Buckingham-Palast und Tee in Windsor mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) Schon zuvor hatte Ruthie erzählt, dass die Romanze mit Edward über Jahre eher vorsichtig und geheim geblieben sei. Ihr neues Buch ergänzt dieses Kapitel nun um viele private Eindrücke aus dem Innersten der königlichen Welt.

Trotz all der Etikette erlebte Ruthie die königliche Familie hinter den Kulissen überraschend entspannt. Die Schauspielerin erinnert sich an ausgelassene Grillabende auf dem Gelände – ganz ohne sichtbare Personenschützer –, bei denen König Charles höchstpersönlich an der Bar stand und extra starke Martinis mixte. "Charles war hinterm Tresen. Er machte mir einen sehr starken Martini. Wahrscheinlich hat er das mit Absicht gemacht", erzählt sie im Podcast. Für Ruthie war die Zeit in Schottland aber vor allem ein sehr persönlicher Einblick in Edwards Familienleben, zu dem sie schon seit den gemeinsamen Londoner Jahren einen besonderen Zugang hatte – damals, als ihre Beziehung noch diskret im Hintergrund stattfand und fernab des öffentlichen Rampenlichts blieb.

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Getty Images Ruthie Henschall, Schauspielerin

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Getty Images Ruthie Henshall bei The National Lottery’s Big Night of Musicals im AO Arena, Manchester

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Getty Images Ruthie Henshall bei "Magic at the Musicals" in der Royal Albert Hall, London, 14. Mai 2023