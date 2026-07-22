Darum zog sich Ian Somerhalder wirklich aus Hollywood zurück

Sieben Jahre ist es her, dass Ian Somerhalder (47) zuletzt vor der Kamera stand. Jetzt hat der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Serie "The Vampire Diaries" bekannt wurde, im Podcast "Haley on the Go" offen erklärt, was ihn damals dazu gebracht hat, Hollywood endgültig den Rücken zu kehren. Der entscheidende Moment war für Ian die Absetzung seiner Netflix-Serie "V Wars" aus dem Jahr 2019 – und was dahintersteckte, beschreibt der 47-Jährige als echten Wendepunkt in seiner Karriere.

Für die Science-Fiction-Horrorserie gab Ian Somerhalder nach eigenen Angaben alles: Er zog mit seiner gesamten Familie nach Ontario, Kanada, und arbeitete fast ein Jahr lang an dem Projekt. Als er mit dem Endergebnis unzufrieden war, bot er dem Studio sogar an, sein Honorar in Millionenhöhe zurückzuzahlen und seinen Namen von der Serie zu nehmen. Netflix lehnte dies ab und stellte auch kein zusätzliches Budget für Änderungen bereit. Gemeinsam mit seinem Produzenten James Gibb sammelte Somerhalder daraufhin mehr als fünf Millionen Euro, um umfangreiche Nachdrehs zu finanzieren. Innerhalb von nur sechs Tagen entstanden so zehn bis zwölf Stunden neues Filmmaterial – eine enorme Belastung, die den Schauspieler nach eigenen Angaben schließlich ins Krankenhaus brachte. Der Aufwand zahlte sich aus: Die Serie wurde in 103 von 120 Territorien weltweit zur Nummer eins. Trotzdem wurde sie still und heimlich gestrichen, weil sich Verantwortliche intern zerstritten hatten. Das war für ihn genug. "Also habe ich den Stecker gezogen. Das war's. Ich bin gegangen", sagte er, wie Daily Mail berichtet. "Das ist wirklich der ehrliche, irgendwie kontroverse Grund, warum ich das Geschäft verlassen habe."

Nach seinem Abgang aus der Filmbranche zog Ian gemeinsam mit seiner Frau Nikki Reed (38) auf eine Farm in Südkalifornien. Das Paar konzentriert sich seitdem auf unternehmerische Projekte, darunter ihre eigene Firma für Nahrungsergänzungsmittel. Außerdem gründete Ian zusammen mit seinem früheren "The Vampire Diaries"-Kollegen Paul Wesley (43) die Whiskey-Marke Brother's Bond Bourbon. Privat lief es dabei nicht immer reibungslos: Im April berichtete Ian gegenüber E! News, dass er und Nikki durch ein gescheitertes Geschäft in achtstellige Schulden geraten waren. "Acht Stellen sind ein hartes Loch, aus dem man herausklettert", sagte er. "Aber Nikki und ich haben es geschafft. Sie hat uns wirklich aus diesem Deal herausverhandelt, aber wir haben Häuser, Gemälde, Autos, Uhren, alles verkauft." An eine Rückkehr nach Hollywood denkt Ian derweil nicht. "Ich glaube, es ist in meinem Rückspiegel. Das glaube ich wirklich", erklärte er.

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Getty Images Ian Somerhalder im Januar 2015

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Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder bei den St. Regis World Snow Polo Championships 2024 in Aspen

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Getty Images Ian Somerhalder in Los Angeles

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