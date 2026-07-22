"Ich begleite": Luke Mockridge teilt erstes Foto mit Sohn

Luke Mockridge (37) sorgt mit einem neuen Instagram-Post für reichlich Wirbel. Der Comedian zeigte jetzt eine winzige Babyhand auf den Tasten eines Klaviers und lieferte mit nur wenigen Worten direkt Gesprächsstoff. Zu dem Bild schrieb Luke auf Instagram: "Du spielst. Ich begleite." Viele seiner Fans deuteten den Beitrag sofort als sehr persönliches Familienupdate und reagierten begeistert.

Unter dem Post häuften sich prompt Kommentare von Followern, die Luke zur Geburt gratulierten oder ihn fragten, ob er tatsächlich Vater geworden sei. Andere Nutzer mahnen jedoch zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass der Beitrag bewusst offen formuliert sei und nicht automatisch auf eigenen Nachwuchs schließen lasse. Eine offizielle Bestätigung einer Vaterschaft gibt es bislang nicht – weder von Luke selbst noch von seinem Management, das laut Bild.de bisher auf eine entsprechende Anfrage nicht reagiert hat.

Dabei war es schon zuvor zu Spekulationen über Nachwuchs gekommen, nachdem Fotos aufgetaucht waren, die Luke mit einem Kinderwagen in Köln zeigen. Freunde des Paares hatten der Bild erzählt, dass der kleine Junge ein absolutes Wunschkind sei und dass sich für Luke und seine Frau Jenny ein großer Herzenswunsch erfüllt habe. Ob der neue Instagram-Post nun ein weiterer Hinweis darauf ist oder eine ganz andere Bedeutung hat, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Luke Mockridge, Moderator

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Imago Luke Mockridge beim Mockridge Comedy Circus im Circus Rondel in Düsseldorf, 24.01.2026

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Lucky Pics / Brainpool TV Luke Mockridge, Comedian