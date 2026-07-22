Brad Paisley verteidigt Taylor Swifts bodenständige Hochzeit

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am 3. Juli in einer der berühmtesten Arenen der Welt geheiratet: im Madison Square Garden in New York City. Mehr als 1.000 Gäste waren dabei, als sich die Sängerin und der Footballstar das Jawort gaben – getraut von Komiker Adam Sandler (59). Laut Page Six kostete die aufwendig gestaltete Gartenhochzeit zwischen 20 und 25 Millionen Dollar. Während die Feier von einigen öffentlich kritisiert wurde, nahm nun Countrysänger Brad Paisley (53) das frisch vermählte Paar in Schutz. Gegenüber Associated Press bezeichnete er die Megaparty als eine der bodenständigsten Hochzeiten, die er je erlebt habe: "Ironischerweise war es eine der am wenigsten prätentiösen Hochzeiten, die ich je gesehen habe oder je sehen werde."

Brad erklärte, warum ihn bereits die Einladung tief beeindruckt hatte. "Ich habe das persönlich genommen, als ich die Einladung bekam, denn darin stand: 'Wenn du diese erhältst, bedeutest du uns sehr viel'", erzählte er der Associated Press. Dazu kam ein geheimnisvolles Katz-und-Maus-Spiel rund um den Veranstaltungsort. Laut Brad hieß es in der Einladung sinngemäß: "Wir können euch grob sagen, wo es stattfinden wird. Welches Gebäude, werden wir nicht verraten. Hier ist das Datum – wenn ihr dabei seid, erfahrt ihr mehr." Für ihn sei es eine große Ehre gewesen, eingeladen zu werden: "Es war so eine Art großes Dankeschön von ihr, uns einzuladen" – während andere, wie Taylors ehemalige beste Freundin Blake Lively (38), vergebens auf eine Hochzeitseinladung warteten. Seine Verteidigung kommt nicht von ungefähr – schließlich hatte sich zuvor unter anderem NBA-Legende Charles Barkley (63) öffentlich negativ über die Hochzeit geäußert und sie als "Shit-Show" bezeichnet.

Brad und Taylor verbindet eine langjährige Beziehung, die bis in die Anfänge ihrer Karriere zurückreicht. Als Taylor gerade einmal 17 Jahre alt war, lud Brad sie als Opening Act für seine "Bonfires & Amplifiers"-Tour im Jahr 2007 ein – ein entscheidender Schritt, der ihr als junge Countrykünstlerin zu erster großer Bekanntheit verhalf.

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Getty Images Brad Paisley, Country-Sänger

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Getty Images Kimberly Williams-Paisley und Brad Paisley, Schauspielerin und Countrysänger

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce

In der Debatte: Gebt ihr Brad Paisley mit seiner Verteidigung recht? Ja, Brads Eindruck zählt – die Vibes waren bodenständig. Nein, bei dem Budget bleibt’s prunkvoll, Punkt. Ergebnis anzeigen