Tom Kaulitz schwärmt von konstanter Anziehung zu Heidi Klum

Tom Kaulitz (36) gewährt einen selten persönlichen Einblick in seine Ehe mit Heidi Klum (53) – und macht dabei deutlich, wie glücklich er mit ihr ist. Der Tokio Hotel-Musiker und das Model sind seit 2019 verheiratet, für Tom war ihre Beziehung von Anfang an etwas Besonderes. "Ich habe Liebe nie mit Schmerz verbunden. Bei Heidi und mir war es von Tag eins an schön, mit ihr habe ich sofort positive Gefühle empfunden", erzählt er im Gespräch mit dem Stern. Auch die beruflich bedingte räumliche Distanz zwischen Deutschland und den USA empfindet er nicht als Belastung, sondern eher als Bereicherung: "Wir sind traurig, wenn wir uns nicht sehen. Wir vermissen uns richtig."

Auch das gemeinsame "Training" des Paares ist Thema im Interview. Heidi hatte zuvor verraten, dass die beiden regelmäßig zusammen trainieren – und zwar die Art von Training "ohne Geräte". Tom nimmt diese Aussage mit Humor: "Haha, ja! Das verbindet uns auf jeden Fall. Ein gesundes 'Training' ist am besten, wenn man das zu zweit macht, da verbinden sich die Körper so richtig." Gleichzeitig betont er, wie wichtig die gegenseitige Anziehung für ihre Beziehung sei: "Es ist natürlich schön, wenn man diese Anziehung nach so vielen Jahren noch hat. Das ist bei uns wirklich so."

Während Tom von seinem Eheglück schwärmt, spricht sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) im selben Interview über eine andere Seite seines Lebens. Der Sänger gibt zu, immer wieder Momente der Einsamkeit zu erleben. Besonders auf Hochzeiten falle ihm sein Single-Dasein schwer: "Ich hasse es, als Single auf eine Hochzeit zu gehen. Wenn man dann an den Singletisch gesetzt wird, während alle anderen mit ihren Partnern die Liebe feiern, tut das weh." Auch nach dem Ende von Drehtagen überkomme ihn manchmal ein Gefühl der Leere: "Aber ich bin immer noch Bill Kaulitz. Dann fühle ich mich manchmal einsam."

Heidi und Tom lernten sich 2018 kennen und heirateten ein Jahr später. Heute pendelt das Paar zwischen Deutschland und den USA, wo beide beruflich stark eingebunden sind. Während Heidi als Moderatorin und Model arbeitet, ist Tom weiterhin mit Tokio Hotel aktiv. Bill lebt nach eigenen Angaben allein mit seinen Hunden und genießt diese Unabhängigkeit – etwa auf Solo-Kreuzfahrten. Dennoch spricht er offen darüber, dass ihn die Einsamkeit immer wieder einholt.

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im November 2019