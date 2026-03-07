Neues Buch: Prinz Edwards Exfreundin enthüllt intime Details

Ruthie Henshall (59) sorgt mit einer pikanten Buchankündigung für neuen Wirbel rund um Prinz Edward (61). Die bekannte West-End-Darstellerin hat auf Instagram verraten, dass ihre Memoiren mit dem Titel "The Showgirl and the Prince" am 16. Juli 2026 erscheinen sollen. In dem Werk will Ruthie ihre einstige Liebesbeziehung zu Edward, dem jüngsten Sohn von Queen Elizabeth II. (†96), offenlegen – von den heimlichen Anfängen Ende der 80er in London bis zu privaten Momenten hinter den Mauern des Buckingham Palace und auf Schloss Windsor. Vor allem im Palast dürfte die Nachricht für Unruhe sorgen, denn die Schauspielerin kündigt an, ausführlich aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Grundlage für die Enthüllungen seien Kisten voller Andenken, die sie nach eigenen Angaben vor einigen Jahren beim Aufräumen ihrer Garage gefunden hat – darunter Tagebücher aus den 1980er-Jahren und Liebesbriefe des Royals. Damals hatten sich die beiden 1988 kennengelernt, als Ruthie ihr West-End-Debüt im Musical Cats gab und Edward für Theaterproduzent Andrew Lloyd Webber (77) arbeitete. Aus der zunächst heimlich gehaltenen Beziehung wurde eine rund fünf Jahre dauernde Romanze mit Besuchen im Buckingham Palace, gemeinsamen Musicalabenden und Teestunden auf Windsor. 1993 ging die Liebe auseinander, weil sich Ruthie auf ihre Karriere konzentrieren wollte, während Edward später Sophie Rhys-Jones (61) heiratete, die heutige Herzogin von Edinburgh. Laut Telegraph soll die Musicaldarstellerin bis heute ein gutes Verhältnis zu dem Paar haben.

Ganz neu ist es nicht, dass Ruthie offen über ihre Zeit mit der Königsfamilie spricht. Bereits in dem britischen Realityshow-Ableger von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" erzählte sie laut Daily Mail, dass sie in Schlafzimmern des Buckingham Palace intim gewesen sei. Sie erinnerte sich außerdem an ein sommerliches Grillfest auf Balmoral, bei dem sie auf Wunsch der Royals den Musical-Hit "I Dreamed A Dream" gesungen habe – nachdem ihr König Charles III. (77), damals noch Prinz von Wales, vorher ein paar Martinis gemixt hatte. Bekannt ist auch, dass Ruthie und Edward damals eine On-Off-Beziehung führten und sie in dieser Zeit tief in das Familienleben des späteren Duke of Edinburgh eintauchte. Wie viel Persönliches die Künstlerin jetzt tatsächlich in Buchform teilen wird, bleibt vorerst nur anhand der bisherigen Anekdoten erkennbar, die sie über die Jahre bereits öffentlich gemacht hat.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ruthie Henshall und Prinz Edward hatten Ende der 80er-Jahre eine Beziehung.

Getty Images Ruthie Henschall, Schauspielerin

Getty Images Prinz Edward, Earl of Wessex, beim Commonwealth Day Gottesdienst und Empfang in London, 13. März 2017