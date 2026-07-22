"Pitt" ade: Vivienne Jolie-Pitt beantragt Namensänderung

Vivienne Jolie-Pitt hat beim Gericht in Los Angeles einen Antrag auf Namensänderung eingereicht. Die 18-Jährige möchte ihren Nachnamen von Jolie-Pitt offiziell zu Jolie verkürzen und damit den Namen ihres Vaters Brad Pitt (62) rechtlich ablegen. Als Begründung für den Antrag ist in den Gerichtsdokumenten, die dem Magazin People vorliegen, lediglich "persönlich" angegeben. Eine Anhörung vor dem Los Angeles County Superior Court ist für den 2. November angesetzt.

Für Vivienne (18) ist dieser Schritt nicht der erste Hinweis darauf, dass sie sich vom Nachnamen ihres Vaters distanziert. Bereits im Mai 2024 wurde sie im Programmheft des Broadway-Stücks "The Outsiders", das sie gemeinsam mit ihrer Mutter Angelina Jolie (51) produzierte, als "Vivienne Jolie" geführt. Mit ihrem Antrag reiht sie sich in eine Gruppe ihrer Geschwister ein: Zahara Jolie-Pitt (21) und Maddox Jolie-Pitt (24) haben ebenfalls Petitionen eingereicht, um "Pitt" aus ihrem Nachnamen zu streichen, während ihr Bruder Pax weiterhin an seinem Familiennamen festhält und Kontakt zu Brads Verwandten pflegt. Ihre Anhörungen sind für den 28. September beziehungsweise den 14. September geplant. Schwester Shiloh (20) hatte 2024 eine entsprechende Ankündigung in der Los Angeles Times veröffentlicht.

Vivienne ist das jüngste der sechs gemeinsamen Kinder von Angelina und Brad. Die Eltern trennten sich 2016 nach zwei Jahren Ehe und über einem Jahrzehnt als Paar. Die Scheidung wurde Ende 2024 nach einem langwierigen Rechtsstreit offiziell. Noch immer streiten Angelina und Brad um das gemeinsam besessene französische Weingut Château Miraval. Ein Vertrauter von Brad hatte gegenüber People kommentiert: "Es ist traurig zu sehen, wie jemand immer wieder öffentlich macht, dass er die Kinder erfolgreich vom anderen Elternteil entfremdet hat."

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Getty Images Vivienne Jolie-Pitt

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Töchtern Zahara und Vivienne

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Getty Images Angelina Jolie (m.) mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh und Zahara