Darum gab Ruthie Henshall Prinz Edward keine Zukunft

Ruthie Henshall (59) öffnet ihr Herz über ihre vergangene Liebe zu Prinz Edward (62): In dem Podcast "A Right Royal Podcast" von Hello! erzählt die Musicaldarstellerin von der heimlichen Romanze mit dem heutigen Duke of Edinburgh, die von 1988 bis 1993 andauerte. Damals waren beide in ihren Zwanzigern, lernten sich in London kennen und führten eine Beziehung, die die Öffentlichkeit kaum mitbekam. Ruthie schildert, wie Edward die Beziehung ganz bewusst langsam angehen wollte und sie jahrelang hoffte, dass er sich irgendwann fest zu ihr bekennen würde – doch dazu kam es nie.

Im Gespräch blickt Ruthie detailliert auf die Hürden zurück, die zwischen ihr und dem Royal standen. Sie erklärt, dass Edward ihr immer wieder Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft gemacht habe, zugleich aber deutlich gewesen sei: Ein Leben an seiner Seite würde bedeuten, ihre Karriere aufzugeben. Der Royal habe ihr vor Augen geführt, welche Sicherheitsmaßnahmen nötig wären, wenn sie weiter acht Shows pro Woche auf der Bühne stehen würde – inklusive Spürhunde im Theater und dauerhaftem Personenschutz. Ruthie erzählt, sie habe sich innerlich sogar mit der berühmten Liebesgeschichte von Edward und Wallis Simpson (†87) verglichen und gedacht: "Das könnte die größte Rolle meines Lebens sein." Am Ende habe aber ihr Beruf gesiegt, denn sie sei überzeugt gewesen, dass sie ohne Gesang, Tanz und Schauspielerei unglücklich geworden wäre. Rückblickend sagt sie über Edward: Er habe vermutlich schon früh gewusst, dass es auf Dauer nicht funktionieren könne, doch keiner von beiden habe loslassen wollen.

Heute blickt Ruthie mit Abstand auf diese prägende Beziehung zurück. In ihrem Buch "The Showgirl and the Prince" beschreibt sie, wie sehr die Zeit mit Edward sie als Mensch und Künstlerin beeinflusst hat. Die Sängerin, die später mit ihrem Ex-Mann Tim Howar zwei Kinder bekam, betont im Podcast ganz offen, wo für sie bis heute der Mittelpunkt ihres Lebens liegt: "Die Liebe meines Lebens ist das, was ich tue. Kein Mann konnte das je erreichen. Männer kommen und gehen in meinem Leben. Ich bin seit langer Zeit Single", erklärt sie. Edward wiederum ist seit vielen Jahren mit Sophie verheiratet, mit der er Tochter Louise und Sohn James hat. Für Ruthie steht jedoch fest, dass ihre Erfüllung vor allem auf der Bühne liegt – dort, wo die einstige Showgirl-Liebe zum Prinzen überhaupt erst begann.

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Getty Images Ruthie Henshall bei "Magic At The Musicals 2024" in der Royal Albert Hall, London

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Getty Images Ruthie Henshall bei The National Lottery’s Big Night of Musicals im AO Arena, Manchester

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Getty Images Ruthie Henschall, Schauspielerin