Luke Mockridges Management bestätigt die Geburt eines Sohnes

Luke Mockridge (37) ist zum ersten Mal Vater geworden! Das Management des Comedians hat gegenüber RTL nun offiziell bestätigt, was viele Fans des 37-Jährigen bereits geahnt hatten: Er und seine Ehefrau Jenny haben einen gemeinsamen Sohn bekommen. "Ja, wir können bestätigen, dass Luke Mockridge und seine Ehefrau Jenny Eltern eines gesunden Jungen geworden sind. Mutter und Kind geht es gut, die Familie freut sich sehr über die Geburt und genießt die erste Zeit gemeinsam", heißt es in dem Statement.

Erst gestern wurde die freudige Nachricht publik. Der 37-Jährige wurde jüngst mit einem Kinderwagen gesichtet. Nur wenige Stunden später teilte er ein niedliches Foto auf Instagram, auf dem seine Hand und die eines Babys auf einem Klavier zu sehen sind. "Du spielst. Ich begleite", kommentierte Luke seinen Beitrag – selbstverständlich gingen die Fans direkt davon aus, dass es sich bei der Hand tatsächlich um die des ersten Nachwuchses handelt.

Luke hatte in letzter Zeit ohnehin nur vorsichtige Einblicke in sein Privatleben gegeben und stattdessen vor allem seine Arbeit in den Vordergrund gestellt. Auch die Beziehung mit der Mama seines Neugeborenen hält er weitgehend privat. Das Paar hatte sich im August 2025 im kleinen Kreis in Kanada das Jawort gegeben. Dass sie Eltern werden, wurde im April dieses Jahres bekannt. Nun konzentrieren sich die beiden offenbar erst einmal ganz auf ihren gemeinsamen Sohn und die neue Routine zu dritt.

Anzeige Anzeige

Imago Luke Mockridge beim Mockridge Comedy Circus im Circus Rondel in Düsseldorf, 24.01.2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / thereallukemockridge Luke Mockridge mit seinem Sohn

Anzeige