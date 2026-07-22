Vergeben: Betty Taube teilte erste Fotos mit neuem Partner

Betty Taube (31) gewährt ihren Fans nun einen ersten Blick auf ihren neuen Partner. Das Model veröffentlichte auf Instagram eine Bilderreihe, die es in Prag zeigt – und auf einigen der Aufnahmen ist auch sein Liebster zu sehen. Ein verschwommenes Bild zeigt einen Teil seines Gesichts, auf einem weiteren steht er mit dem Rücken zur Kamera neben Betty. Besonders romantisch wirkt ein drittes Bild, auf dem er Betty einen Kuss auf die Wange gibt.

Die Reaktionen auf die Schnappschüsse ließen nicht lange auf sich warten. Germany's Next Topmodel-Kollegin Anna Adamyan (30) schwärmte in den Kommentaren schlicht: "Liebe." Auch Fans zeigten sich begeistert und hinterließen Nachrichten wie "Da sieht aber jemand happy aus" und "So schön, dich so glücklich zu sehen". Wer ihr neuer Partner genau ist und den Namen des Mannes, thematisierte Betty bisher nicht.

Dass Betty vergeben ist, ist allerdings keine ganz neue Information. Die 31-Jährige hatte bereits im März dieses Jahres gegenüber RTL verraten, seit September des vergangenen Jahres wieder in einer festen Beziehung zu sein. Damals ließ sie durchblicken, dass sie die Beziehung zunächst lieber für sich behalten wollte. Mit dem Prag-Trip und den ersten gemeinsamen Fotos scheint sie sich nun bereit zu fühlen, ihr Glück ein Stück weit nach außen zu tragen – wenn auch mit einer gehörigen Portion Diskretion, was die Identität ihres Partners betrifft.

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Instagram / bettytaube Betty Taube mit ihrem Partner

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Instagram / bettytaube Betty Taube mit ihrem Partner

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Instagram / bettytaube Model Betty Taube und ihr Partner