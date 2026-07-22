Zendaya und Tom Holland begeistern bei "Spider-Man"-Event

Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (30) haben Mexiko-Stadt im "Spider-Man"-Fieber versetzt: Am Montagabend besuchte das Ehepaar ein großes Fan-Event zu "Spider-Man: Brand New Day" in der Hauptstadt und posierte Arm in Arm vor dem beleuchteten Riesenrad Aztlán 360. An ihrer Seite war auch Regisseur Destin Daniel Cretton, der gemeinsam mit den beiden Stars den neuesten Ableger der Marvel-Reihe vorstellte. Vor Hunderten Fans präsentierten sie exklusive Szenen des Films, der am 29. Juli in den Kinos startet, wie Just Jared berichtet.

Im Mittelpunkt des Abends stand neben dem Film vor allem Zendayas spektakulärer Look. Die Schauspielerin erschien in einer mitternachtsfarbenen, halbtransparenten Seidenrobe von Ashi Studio, die an einer Seite kunstvoll bestickt war. Das Kleid war mit feinen, netzartigen Strick-Details versehen, aus denen Glasquasten und Perlenfransen über die Ärmel und den Rücken bis zum Boden fielen. Dazu kombinierte sie Spinnen-Ohrringe, passend zum Superhelden-Thema. Tom hielt seinen Style dagegen klassisch elegant: ein schwarzer zweireihiger Anzug, Krawatte mit Spinnen-Pin und glänzende Schnürschuhe.

Vor Kurzem hatten die beiden nach einer intensiven Pressetour ein elegantes Dinner-Date in New York eingelegt, bei dem sie sich ebenfalls sehr vertraut und verliebt zeigten. Auch bei ihren aktuellen Promo-Terminen wirken die beiden wie ein eingespieltes Team – beruflich wie privat treten sie geschlossen auf, ob im schicken Restaurant, auf dem roten Teppich oder vor einem Riesenrad in Mexiko-Stadt.

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Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland bei einem Fan-Event in Mexiko-Stadt

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Getty Images Zendaya beim Fan-Event zu "Spiderman: Brand New Day"

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Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2024