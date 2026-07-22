Weltweit ein Flop: Droht "Unsere kleine Farm" die Absetzung?

In Deutschland und Österreich steht die Netflix-Neuauflage von Unsere kleine Farm gerade an der Spitze der Seriencharts – doch weltweit sieht es deutlich ernüchternder aus. Laut dem Portal filmstarts.de kam die Familienserie in der ersten Auswertungswoche global auf lediglich 6,4 Millionen Abrufe und landete damit nur auf Rang 3 der englischsprachigen Netflix-Serien. Weit voraus liegen die True-Crime-Serie "Worst Neighbor Ever – Tödliche Nachbarschaft" mit 8,1 Millionen Views sowie die Harlan-Coben-Adaption "Nur für dein Leben" mit satten 11,5 Millionen Abrufen. Einige Branchenbeobachter sprechen bereits von einem Flop.

Ein kleiner Dämpfer für die Zahlen: Der Start erfolgte an einem Donnerstag, sodass die Serie in der ersten Auswertungswoche nur vier Tage hatte, um Zuschauer zu sammeln. Dennoch sind die Werte für eine Neuauflage einer so bekannten Buch- und Fernsehmarke enttäuschend. Die Experten von Whats-On-Netflix.com weisen darauf hin, dass Netflix in der Vergangenheit Serien mit einem ähnlichen Startresultat – darunter "The Residence" und "Territory" – tatsächlich abgesetzt hat. Eine unmittelbare Absetzungsgefahr besteht für "Unsere kleine Farm" aber nicht, denn eine zweite Staffel wurde bereits vor dem Start der ersten Folgen gesichert. Wie es danach weitergeht, hängt allerdings davon ab, wie sich die Zuschauerzahlen in den kommenden Wochen entwickeln.

Die Serie feierte am 9. Juli ihre Premiere auf Netflix und basiert auf den Büchern von Laura Ingalls Wilder über das Leben im amerikanischen Westen des 19. Jahrhunderts. Alice Halsey (11) spielt die Hauptfigur Laura Ingalls, während Luke Bracey (37) ihren Vater Charles und Crosby Fitzgerald ihre Mutter Caroline verkörpert. Dass ausgerechnet das deutschsprachige Publikum so begeistert reagiert, überrascht kaum – schließlich wurde die Originalserie mit Michael Landon (†54) hierzulande seit ihrer TV-Premiere im Jahr 1976 zu einem echten Kultphänomen. Laut filmstarts.de fuhr Kabel Eins noch in den 2010er-Jahren mit Wiederholungen der alten Folgen am Nachmittag starke Quoten ein.

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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Netflix Crosby Fitzgerald und Luke Bracey bei einem "Unsere kleine Farm"-Event in Chicago

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Eric Zachanowich / Netflix Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls beim Dreh von "Unsere kleine Farm"