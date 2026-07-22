Mordfall D4vd: Dieses Tattoo belastet den Musiker schwer

Im Mordfall um Sänger D4vd (21) sorgt ein neues Detail aus dem Gerichtssaal für Gänsehaut: Zum Ende des ersten Tages seiner vorläufigen Anhörung im Los Angeles Superior Court wurden Fotos seiner Tätowierungen gezeigt, die Ermittler bei seiner Einlieferung ins Gefängnis aufgenommen hatten. Darauf ist auf seinem linken Ringfinger deutlich der Name "Celeste" zu erkennen – jener Name des 14-jährigen Mädchens, dessen Tod dem Musiker zur Last gelegt wird. Wie unter anderem TMZ berichtet, wirkte D4vd beim Anblick der Bilder erstaunlich entspannt und strich sich mit Daumen und Zeigefinger nachdenklich über das Kinn, während Staatsanwälte die Aufnahmen vor der Richterin und der anwesenden Familie von Celeste präsentierten.

Die Tattoos spielen eine zentrale Rolle in der Anklagestrategie. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Celeste spiegelbildliche Tattoos trug – seinen Namen auf ihrem linken Ringfinger sowie ein passendes Shhh-Tattoo. Der Vorwurf: D4vd soll nach dem Tod und der Verstümmelung des 14-jährigen Mädchens den Finger mit seinem Namen sowie ihren kleinen Finger abgetrennt haben – ihre Mutter und der Gerichtsmediziner sollen diese Merkmale identifiziert haben. Ein weiteres Detail aus der Anhörung betrifft zwei Kettensägen, die D4vd laut Anklage nach Celestes Tod über Amazon bestellt haben soll – eine davon wurde bislang nie sichergestellt. Zudem sagte ein Zeuge aus, dass der Musiker zwischen 2023 und 2025 rund elf Millionen Euro brutto verdient habe. D4vd plädiert auf nicht schuldig. Laut dem Staatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, steht die Todesstrafe weiterhin als mögliche Strafe im Raum.

Der Fall um D4vd und Celeste erschüttert Fans des Musikers und Beobachter seit Monaten. Bereits zu einem früheren Termin im Gerichtssaal von Los Angeles war der Sänger durch seine auffallend regungslose Art aufgefallen, als besonders belastende Aufnahmen der sterblichen Überreste des Mädchens gezeigt wurden. Die Ermittler hatten die Leichenteile der 14-Jährigen in Taschen im vorderen Kofferraum des Tesla des Künstlers gefunden, seitdem rekonstruieren Staatsanwaltschaft und Verteidigung, was sich vor ihrem Tod zugetragen haben soll. Für D4vd, der sich zunächst als Social-Media-Star und mit emotionalen Songs eine große Fangemeinde aufbaute, bedeutet das laufende Verfahren eine abrupte Zäsur: Statt ausverkaufter Konzerte und Studioarbeit bestimmen nun Gerichtstermine, Zeugenaussagen und stundenlange Anhörungen seinen Alltag, während die Angehörigen von Celeste im Saal jede neue, oft schwer zu ertragende Information verfolgen.

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Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris

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Getty Images D4vd, Sänger

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Getty Images D4vd, Sänger

Wie bewertet ihr die Bedeutung des "Celeste"-Tattoo-Fotos im Verfahren? Sehr belastend – das passt zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Eher ein Indiz – ohne Kontext sagt ein Tattoo noch nicht genug aus. Ergebnis anzeigen