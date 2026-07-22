Darum sieht Marvels Doctor Doom genauso aus wie Iron Man

Robert (61) Downey Jr. kehrt ins Marvel-Cinematic-Universe zurück – doch nicht als Tony Stark alias Iron Man, sondern als Bösewicht Doctor Doom. Die Enthüllung hatte 2024 bei der Comic-Con in San Diego für einen der größten Überraschungsmomente der jüngsten Kinogeschichte gesorgt. Seitdem fragen sich Fans weltweit, warum Victor von Doom dem verstorbenen Superhelden Tony Stark so verblüffend ähnlich sieht. Nun haben Regisseur Joe Russo (55) und sein Bruder Anthony Russo (56) in einem Interview mit dem Soundsphere-Magazin zumindest so viel versprochen: Der Film wird die Doppelbesetzung erklären – und die Antwort soll alle überraschen.

Im Interview bezeichnete Joe das Ganze als "gigantisches Experiment", das "noch niemand gewagt hat". Man werde erst im Kino erkennen, in welch "komplett neue Richtung" sie mit "Avengers: Doomsday" gehen. Anthony ergänzte, dass Doctor Doom eine "völlig neue Figur" sei, deren Hintergrund das Publikum derzeit "noch gar nicht richtig erraten kann". Das klingt nach einer deutlichen Absage an die weit verbreitete Theorie, Robert spiele schlicht eine böse Multiversums-Variante von Tony Stark – eine Idee, die viele Comic-Fans ohnehin abgelehnt hatten, weil sie dem legendären Schurken seine eigenständige Identität berauben würde.

Robert soll sich laut früheren Aussagen der Russo-Brüder intensiv auf die neue Rolle vorbereitet haben. Der Schauspieler, der zuletzt in "Oppenheimer" zu sehen war, soll nicht nur eine eigene Hintergrundgeschichte für die Figur ausgearbeitet, sondern auch Ideen für das Kostüm eingebracht haben. In welchen Filmen Doctor Doom genau aufgelöst wird, bleibt offen: "Avengers: Doomsday" startet am 16. Dezember 2026 in den Kinos, der Nachfolger "Avengers: Secret Wars" folgt am 15. Dezember 2027.

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Getty Images Louis D'Esposito, Kevin Feige, Robert Downey Junior, Joe und Anthony Russo bei der Comic-Con 2024