Kupfer ade: Jennifer Love Hewitt debütiert als Blondine

Jennifer Love Hewitt (47) überrascht ihre Fans mit einer auffälligen Typveränderung: Für die zehnte Staffel von "9-1-1 Notruf L.A." zeigt sich die Schauspielerin jetzt mit blonden Haaren. Auf Instagram präsentierte Jennifer ihren neuen Look in einem kurzen Video und machte damit direkt klar, dass die Verwandlung berufliche Gründe hat. Zu dem Clip schrieb sie: "Frisur für Staffel zehn bereit. Los geht's!"

In "9-1-1" spielt Jennifer Love Hewitt die Notrufdisponentin Maddie Buckley, die seit der zweiten Staffel Teil der Serie ist. Maddie gehört seit Jahren zu den zentralen Figuren der Geschichte und ist in der Serie nicht nur die Schwester des Feuerwehrmanns Buck, sondern heiratet im Verlauf auch den LAFD-Captain Chimney. Bereits im Herbst dieses Jahres darf sich das Publikum auf die neuen Episoden der zehnten Season freuen – zumindest in den USA. Hierzulande wird die Fortsetzung laut kino.de voraussichtlich erst Anfang 2027 auf Disney+ zu sehen sein.

Die Serie erzählt von Extremsituationen im Alltag von Rettungskräften und zeigt, was Einsatzkräfte, Polizisten und Disponenten in belastenden Momenten erleben. Im Zentrum des Casts steht weiterhin Angela Bassett (67), nachdem Peter Krause und Connie Britton (59) die Serie verlassen hatten. Für Jennifer ist die neue Frisur damit nicht nur ein optisches Update, sondern auch ein frischer Start in ein weiteres Kapitel ihrer Rolle Maddie. Privat ist die Schauspielerin außerdem seit über zwölf Jahren verheiratet, dreifache Mutter und gibt ihren Followern in den sozialen Medien immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag und ihre aktuellen Projekte.

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Getty Images Bei ABCs End Of Summer Soirée in West Hollywood: Jennifer Love Hewitt am 5. September 2025

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Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt ist nun Blondine

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Instagram / jenniferlovehewitt Brian Hallisay und Jennifer Love Hewitt, 2025