Geheime Briefe: Prinz Edwards erste Liebe war ein Showgirl

Prinz Edward (61) hatte in den frühen 90er-Jahren eine Beziehung mit Musicalstar Ruthie Henshall (58) – und jetzt wird diese Romanze in einem Enthüllungsbuch öffentlich gemacht. Die fünffache Olivier-Preisträgerin veröffentlicht im Juli ihre Memoiren mit dem Titel "The Showgirl And The Prince", in denen sie die "bittersüße Freude der ersten Liebe" beschreibt. Das Paar lernte sich 1988 kennen, als Ruthie ihr West-End-Debüt in Andrew Lloyd Webbers (77) Musical "Cats" gab und Edward, damals 23 Jahre alt, als Produktionsassistent für die Firma arbeitete. Aus beruflichen Gesprächen über Proben entwickelte sich schließlich eine fünfjährige On-Off-Beziehung, die heimliche Besuche im Buckingham-Palast und sogar Teestunden mit Queen Elizabeth II. (†96) in Windsor umfasste.

Die 58-jährige Schauspielerin fand vor fünf Jahren beim Ausräumen ihrer Garage Kisten voller Erinnerungsstücke, darunter alte Tagebücher aus den 1980er-Jahren und Liebesbriefe von Edward. "Ich war beeindruckt, wie kostbar diese Zeit in meinem Leben war", erklärte sie. "Ich stand auf der West-End-Bühne – mein Traum, seit ich ein Mädchen war – und teilte eine Liebe mit einem Mann, von der nur sehr wenige Menschen wissen. Wenn das die Geschichte von jemand anderem wäre, würde ich denken, sie hätte es erfunden", so Ruthie weiter. Laut der Zeitung The Telegraph dürfte das Buch "wahrscheinlich für Besorgnis bei Hofbeamten und der gesamten königlichen Familie sorgen". Es ist nicht bekannt, ob die Royals vorab Einblick in das Buch erhielten.

Edward und Ruthie trennten sich 1993, kurz bevor der Royal seine heutige Ehefrau Sophie Rhys-Jones kennenlernte, die inzwischen Herzogin von Edinburgh ist. Die Schauspielerin entschied sich damals, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren, und spielte später in erfolgreichen Musicals wie "Chicago", "Billy Elliot" und "Miss Saigon". Ruthie, die inzwischen mit dem kanadischen Sänger Timothy Howard verheiratet ist und zwei Töchter hat, soll weiterhin ein gutes Verhältnis zu Edward und seiner Frau pflegen – sie war sogar auf deren Hochzeit eingeladen. Bereits 2020 hatte die Musicaldarstellerin in der Show "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" für Aufsehen gesorgt, als sie freimütig über intime Momente im Buckingham-Palast und einen Besuch in Balmoral sprach, bei dem sie nach Martinis für die königliche Familie sang. Im Nachhinein bereute sie diese Aussagen jedoch und sagte, sie habe das nur gesagt, um ihren Mitstreiter Shane zum Lachen zu bringen.

Getty Images Prinz Edward, Earl of Wessex, beim Commonwealth Day Gottesdienst und Empfang in London, 13. März 2017

Getty Images Ruthie Henshall im April 2019 in London

Getty Images Ruthie Henshall, Sängerin