Rebecca Hall ehrt verstorbene Schauspielerin Kaylee Hottle

Die "Godzilla"-Welt trauert um einen ihrer jüngsten Stars: Kaylee Hottle (19), bekannt als die gehörlose Schauspielerin aus den MonsterVerse-Filmen, ist am 21. Juli nach einem schweren Autounfall in Maryland im Alter von nur 18 Jahren gestorben. Ihr Vater Joshua Hottle bestätigte, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Nun melden sich ihre ehemaligen Filmkollegen zu Wort, um ihr Andenken zu ehren – darunter Rebecca Hall (44), die auf Instagram mehrere persönliche Fotos mit der jungen Schauspielerin teilte. "Ich bin zutiefst bestürzt über diese Nachricht. Mein Mitgefühl gilt deiner Familie. Wir werden dich vermissen, Kaylee", schrieb die Schauspielerin zu ihrem Beitrag.

Neben Rebecca meldeten sich auch weitere Stars zu Wort. Millie Bobby Brown (22), die mit Kaylee in "Godzilla vs. Kong" aus dem Jahr 2021 zusammen vor der Kamera stand, postete ein Schwarz-Weiß-Foto der Verstorbenen in ihrer Instagram-Story. "Ich bin so am Boden, das zu hören. Du wirst so sehr vermisst werden, Kaylee", schrieb sie dazu. Auch die Oscar-preisgekrönte Schauspielerin und Gehörlosen-Aktivistin Marlee Matlin meldete sich. "Ich bin absolut am Boden über den Tod der lieben Kaylee Hottle. Möge ihre Schönheit und ihr Talent für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben", so Marlee, die hinzufügte, dass es ein Privileg gewesen sei, Kaylee im vergangenen Jahr kennenzulernen.

In den MonsterVerse-Filmen "Godzilla vs. Kong" und "Godzilla x Kong: The New Empire" spielte Kaylee die gehörlose Waise Jia, die von Rebeccas Figur, der Wissenschaftlerin Dr. Ilene Andrews, adoptiert wird. Besonders Jias emotionale Bindung zu Kong entwickelte sich zu einem Lieblingshandlungsstrang der Fans. Rebecca hatte in Interviews immer wieder herzlich über die Dreharbeiten mit Kaylee gesprochen. Gegenüber dem Magazin People erinnerte sie sich auch an die bisweilen kuriosen Momente am Set – etwa, als eine Schaumstoffhand mit ausgestrecktem Finger für die Szene herhalten musste, in der Jia Kongs Hand berührt. "Es war schwer, dabei nicht zu lachen", gab Rebecca zu.

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Instagram / rebeccahall Kaylee Hottle und Rebecca Hall, "Godzilla vs. Kong"-Co-Stars

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Instagram / rebeccahall Kaylee Hottle und Rebecca Hall am Set

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Instagram / themarleematlin Shoshannah Stern, Kaylee Hottle und Marlee Matlin, Schauspielerinnen

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