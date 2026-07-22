Jenelle Evans zeigt Sohn Jace in schwerer Lebensphase

Realitystar Jenelle Evans (34) hat sich erneut zu ihrem 16-jährigen Sohn Jace gemeldet und dabei emotionale Worte gefunden. Am Montag, teilte die bekannte TV-Persönlichkeit auf Instagram ein Update über den Teenager, der sich derzeit in einer Einrichtung für mentale Gesundheit befindet. Dazu veröffentlichte sie neue Fotos vom gemeinsamen Elternwochenende – unter anderem beim Kajakfahren und beim Arbeiten mit Pferden. "Hier ist ein echtes Update über Jace. Was ich bereit bin zu teilen: Er arbeitet an sich selbst und konzentriert sich auf seine Gefühle", schrieb Jenelle und betonte: "Er hatte natürlich Höhen und Tiefen, aber ich hoffe das Beste für seine Zukunft."

Besonders bewegend ist die persönliche Botschaft, die die 34-Jährige ihrem Post hinzufügte. "Ich habe in den vergangenen sechs Monaten unzählige Nächte geweint, weil ich will, dass er glücklich ist, und alles tun werde, was nötig ist, um ihm mental und körperlich zu helfen", schrieb sie gegenüber ihren Followern. Ihr Sprecher hatte zuvor bestätigt, dass Jace seit März in einer entsprechenden Einrichtung behandelt wird. "Als seine Mutter werde ich nicht aufgeben", betonte Jenelle abschließend.

Hintergrund der Einweisung ist ein Vorfall vom 22. Februar dieses Jahres, bei dem Jace offenbar eine Waffe auf seine Großmutter Barbara Evans richtete. Laut einem Polizeibericht der Boiling Springs Lakes Police Department, der dem Magazin People vorliegt, soll er dabei gedroht haben, sich und Barbara zu erschießen. Barbara rief daraufhin den Notruf. Im Zuge der Ereignisse stellte sie im März einen Antrag auf Sorgerechtsänderung für Jace. Bereits im April hatte Jenelle im Podcast "La Femme Talk" angedeutet, dass sie im Hintergrund aktiv für ihren Sohn da sei: "Er ist an einem sicheren Ort, mit einem ganzheitlichen Ansatz, und er ist gerade sehr glücklich und sehr fokussiert auf sich selbst."

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn, Mai 2026

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans' Sohn

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Instagram / j_evans1219 Jace, der Sohn von Jenelle Evans