Tod von Jubilant Sykes: Autopsie enthüllt grausame Details

Rund sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod von Opernsänger Jubilant Sykes liegen nun erschütternde Details zu seinem Tod vor. Laut einem Obduktionsbericht, der dem Magazin US Weekly vorliegt, wurde der Grammy-nominierte Künstler am 8. Dezember 2025 in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien, mit insgesamt 78 Messerstichen getötet. Als offizielle Todesursache gibt der Bericht der Gerichtsmedizin von Los Angeles mehrere Stichwunden an, der Tod wurde demnach als Tötungsdelikt eingestuft. Unter dringendem Tatverdacht steht nach wie vor sein Sohn Micah Sykes, der noch am Tatort festgenommen wurde.

Der Autopsiebericht enthält auch Angaben von Jubilants Ehefrau Cecelia Sykes, die damals den Notruf abgesetzt hatte. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, befand sie sich zur Tatzeit unter der Dusche. Sie hörte, wie ihr Mann sie dazu aufforderte, die Polizei zu rufen. Als sie aus der Dusche trat, sah sie ihren Sohn über Jubilant stehen und mit einer offenbar selbstgebauten, scharfen Waffe auf ihn einstechen. Cecelia gab gegenüber der Polizei an, ihr Sohn, bei dem eine psychische Erkrankung dokumentiert ist, habe ihren Ehemann erstochen und getötet. Micah soll wegen Mordes angeklagt werden, der Fall wurde der Staatsanwaltschaft des Bezirks Los Angeles zur Prüfung vorgelegt.

Jubilant war eine bedeutende Stimme der Klassik- und Opernwelt. Der US-Amerikaner trat im Laufe seiner Karriere auf den renommiertesten Bühnen der Welt auf – von der Metropolitan Opera über die Carnegie Hall und das Kennedy Center bis hin zur Deutschen Oper Berlin. Eine Grammy-Nominierung erhielt er für seine Mitwirkung an Leonard Bernsteins "Mass". Neben seiner Gesangskarriere war er auch als Schauspieler tätig und stand unter anderem an der Seite von Cuba Gooding Jr. für den Film "Freedom" aus dem Jahr 2014 vor der Kamera. Jubilant wurde 71 Jahre alt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jubilant Sykes, Opernsänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jubilant Sykes, Opernsänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jubilant Sykes im Jahr 2005

Anzeige