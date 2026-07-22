Ozzys erster Todestag: Diesen Wunsch hat Sohn Jack Osbourne

Der Todestag von Rocklegende Ozzy Osbourne (†76) jährt sich zum ersten Mal – und sein Sohn Jack Osbourne (40) meldet sich jetzt in einem bewegenden Instagram-Video zu Wort. In seinem Clip spricht der Realitystar offen über seine emotionalen Höhen und Tiefen der vergangenen Wochen und gibt zu, nicht zu wissen, wie ihn der 22. Juli treffen wird. Doch statt den Tag in Stille zu verbringen, hat Jack einen besonderen Wunsch: Er bittet Fans auf der ganzen Welt, ihre schönsten Erinnerungen an seinen Vater zu teilen und den Tag gemeinsam zu einem echten "Ozzy Day" zu machen. "Ich möchte den gesamten 22. Juli mit einfach großartigen Ozzy-Geschichten füllen", erklärt er.

Jack geht im Clip noch näher darauf ein, wie er sich den Tag vorstellt: "Ich möchte, dass jeder, der zuhört, der sich dazu berufen fühlt oder der einfach eine Geschichte über meinen Vater teilen möchte, das tut – egal ob es das erste Mal war, dass du seine Musik gehört hast, das erste Mal, dass du ihn live gesehen hast, oder ob du ihm persönlich begegnet bist." Jack fügt hinzu, dass dies im Sinne seines Vaters sei: "Er hätte nicht gewollt, dass wir alle dasitzen und Tränen vergießen, denn das war nicht seine Art. Er mochte es nicht, wenn Menschen vor ihm weinten." Zahlreiche Fans posteten bereits Kommentare, darunter auch Sängerin Carnie Wilson, die schrieb: "Meine Lieblingssache an deinem Vater war, dass er auf Küsse auf die Lippen bestand. Jedes. Einzelne. Mal. Das Süßeste überhaupt."

Ozzy, der als Frontmann von Black Sabbath und als Solokünstler Musikgeschichte schrieb, starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren – umgeben von seiner Frau Sharon (73) und seinen Kindern. Einen Monat nach seinem Tod wurden die genauen Todesursachen bekannt: ein außerklinischer Herzstillstand sowie eine akute Herzmuskeldegeneration, koronare Herzerkrankung und Parkinson mit autonomer Dysfunktion. Der Sänger hatte in den Jahren zuvor öffentlich über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen. Auch Ozzys Witwe Sharon hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder zu ihrer Trauer geäußert – so auch rund um den gemeinsamen Hochzeitstag Anfang Juli, den sie zum ersten Mal ohne ihren Mann verbrachte. Jack macht mit seinem Aufruf zu einem "Ozzy Day" nun ebenfalls einmal mehr deutlich, wie groß der Platz ist, den der Musiker im Leben seiner Liebsten und in den Herzen der Fans weiterhin einnimmt.

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Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York

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Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne im September 2015 in London

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Getty Images Sharon Osbourne, Jack Osbourne und Kelly Osbourne bei der Pre-GRAMMY Gala in Beverly Hills, 31. Januar 2026