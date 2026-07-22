"Sexy und fett": Lizzo ziert stolz Sports-Illustrated-Cover

Lizzo (38) ziert das digitale Juli-Cover des Magazins Sports Illustrated Swimsuit – und das mit einem klaren Statement. Die 38-jährige Sängerin posiert darin in einem schwarzen Bikini aus ihrer eigenen Modelinie Yitty Swim, dazu einen transparenten schwarzen Sarong und Ohrringe von Ralph Lauren. Gegenüber dem Magazin Paper ließ sie keine Zweifel daran, wie sie zu ihrem Körper steht: "Dieses Cover von mir – sexy und fett und fabelhaft in meinem Yitty Swim – könnte manche Menschen triggern. Aber wisst ihr was: Bleibt getriggert." Damit nimmt die Musikerin möglicher Kritik von vornherein den Wind aus den Segeln.

Das Cover-Shooting fand im Großraum Miami statt und erstreckte sich über zwei Tage – unter anderem in einer Villa im spanischen Stil in Südflorida und auf einer Yacht. Zudem erklärte Lizzo gegenüber Paper auch, warum sie in den vergangenen Monaten bewusst rund neun Kilogramm zugenommen hat. "Ich wollte kurviger werden, ich wollte saftiger und dicker werden – und das ist mir gelungen", sagte sie und stichelte gegen Kommentatoren, die das Gegenteil annehmen: "Die ahnen nicht, dass es Absicht war." Den Abend vor dem Shooting headlinte sie die Sports Illustrated Swimsuit Runway Show bei der Miami Swim Week – in einem blauen Yitty-Einteiler.

Das Cover-Debüt fällt in eine bewegte Zeit für die Künstlerin. Ihr im Mai erschienenes Album "Bitch" war kommerziell kein Erfolg – laut Rolling Stone wurden in der ersten Woche lediglich 2.600 Exemplare verkauft, sodass die Platte nicht einmal die Billboard 200 erreichte. Trotzdem geht Lizzo unbeirrt ihren Weg. Als Kind hätte sie sich ein solches Cover noch nicht ausmalen können. "Als ich jünger war, habe ich das Magazin gesehen und mir nie vorgestellt, dass jemand mit meinem Körpertyp auf dem Cover sein würde", sagte sie. "Es ist unglaublich zu sehen, wie wir neu definiert haben, was sexy ist, was Selbstbewusstsein bedeutet und was ein Badeanzug-Körper ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lizzo bei den BET Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo posiert im Januar 2026 stolz in einem knappen Bikini

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin