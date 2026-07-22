Justin Baldoni und seine Frau sprechen über ihr Martyrium

Zwei Jahre nach dem Beginn des öffentlichen Rechtsstreits mit Blake Lively (38) hat Schauspieler Justin Baldoni (42) gemeinsam mit seiner Ehefrau Emily in einem emotionalen Instagram-Video erstmals ausführlich Stellung bezogen. Darin sprechen die beiden offen über die Ungerechtigkeit und den Schmerz, den sie in dieser Zeit durchlebt haben. Laut einem Insider, der gegenüber der Daily Mail sprach, war das Video eine spontane Entscheidung: Justin habe einfach Dinge loswerden wollen, um wieder zur Normalität zurückfinden zu können. Die Familie hat inzwischen sogar ihren Wohnort gewechselt und lebt nicht mehr in Ojai in Kalifornien, sondern in Nashville, Tennessee – mehrere hundert Kilometer von Hollywood entfernt.

Der Umzug sei vor allem wegen der gemeinsamen Kinder erfolgt. Laut dem Insider sei die Adresse des Paares angeblich zweimal von Blakes Anwaltsteam veröffentlicht worden – ein Vorgang, der als sogenanntes Doxxing bezeichnet wird. "Sie haben Kinder und wollten sichergehen, dass sie etwas Privatsphäre haben und dem ganzen Lärm entkommen können", erklärte die Quelle. Emily meldete sich im Video ebenfalls zu Wort: "Es gibt so viel zu sagen, und das macht es schwer zu sprechen", sagte sie. Ihr Mann ergänzte: "Wir werden nicht alles sagen." In einer schärferen Aussage, die offenbar auf Blake abzielte, sagte Emily außerdem: "Es ist wichtig, dass die Ungerechtigkeit und den Schmerz, den wir in den letzten Jahren auch gespürt haben, nicht negiert." Zur Ruhe kommen kann das Paar jedoch noch nicht vollständig: Justin kämpft derzeit vor Gericht gegen eine Forderung von 8,3 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten, die Blake im Zuge des abgeschlossenen Verfahrens geltend macht. Sein Anwaltsteam bezeichnete diese Forderung als "übertrieben" und "zutiefst fehlerhaft".

Der Streit zwischen Justin und Blake hatte seinen Ursprung am Set des Films It Ends With Us aus dem Jahr 2024, in dem er nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur tätig war. Blakes ursprüngliche Klage über rund 400 Millionen US-Dollar wurde im Mai weitgehend von einem New Yorker Richter abgewiesen, woraufhin sich die Parteien auf einen Vergleich einigten. Die juristische Auseinandersetzung hatte auch Auswirkungen auf Blakes Privatleben: Bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) Anfang Juli war die Schauspielerin laut Daily Mail auffällig abwesend – die langjährige Freundschaft zwischen ihr und Taylor soll durch die Verwicklung der Sängerin in den Rechtsstreit zerbrochen sein.

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Getty Images Emily Baldoni und Justin Baldoni, März 2019

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Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

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Instagram / emilybaldoni Justin und Emily Baldoni mit ihren Kindern