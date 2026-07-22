Neues Foto zeigt Ausmaß von Kaylee Hottles (†19) Autounfall

Ein neues Foto zeigt das ganze Ausmaß des tödlichen Unfalls, bei dem Kaylee Hottle (19) ums Leben kam: Das Bild, das TMZ vorliegt, zeigt den stark beschädigten 1995er Honda Accord auf einem Abschleppwagen. Die Front des Fahrzeugs ist nahezu vollständig eingedrückt, die Motorhaube zusammengefaltet und die Stoßstange verdreht. Gras und Schlamm haben sich rund um die Stoßstange und das rechte vordere Rad gesammelt, der Reifen scheint sich von der Felge gelöst zu haben, und die Windschutzscheibe weist auf der gleichen Seite Risse auf. Die Polizei geht davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle bei dem Unglück spielte.

Die 19-jährige Schauspielerin saß bei dem Unfall in der Nacht zum Montag als Beifahrerin im Wagen. Neben ihr befanden sich ein 19-jähriger Fahrer – einem Polizeifunk zufolge ein Freund von Kaylee – sowie ein weiterer Passagier im Auto. Während der Fahrer Verletzungen erlitt, die laut Behörden nicht lebensbedrohlich sind, lehnte die dritte Person im Wagen eine Behandlung vor Ort ab. Der Unfall ereignete sich gegen 2:52 Uhr im US-Bundesstaat Maryland und wird weiterhin von den Behörden untersucht.

Kaylees Eltern haben sich inzwischen öffentlich geäußert. Ihre Mutter Ketsi teilte auf Instagram einen emotionalen Tribut in amerikanischer Gebärdensprache und erklärte, es sei ein "Privileg" gewesen, Kaylees Mutter zu sein. Ihr Vater Joshua gab die tragische Nachricht in einem fast 23-minütigen Livestream bekannt und erläuterte ebenfalls in Gebärdensprache, dass er extra aus Texas anreisen musste, um den Leichnam seiner Tochter abzuholen. Kaylee war als gehörlose Schauspielerin bekannt geworden, die in den Monsterfilmen "Godzilla vs. Kong" und dessen Fortsetzung die Rolle der Jia spielte.

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Imago Kaylee Hottle bei der Weltpremiere von "Godzilla x Kong: The New Empire" im TCL Chinese Theater IMAX in Los Angeles

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Imago Kaylee Hottle als Jia mit Kong in einer Szene aus "Godzilla vs. Kong" (2021), Courtesy of Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures

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Instagram / syncwithasl Kaylee Hottle und ihre Mutter Ketsi

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