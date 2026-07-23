Show-Panne: Promi-Gast ließ Jan Böhmermann plötzlich sitzen

Für Jan Böhmermann (45) lief es bei den Dreharbeiten zu "Böhmi brutzelt" zuletzt alles andere als nach Plan: In einer neuen Ausgabe der Kochshow wurde der Moderator in Köln kurzerhand von einem geplanten Promi-Gast sitzen gelassen. Wie TV-Autorin und Ersatzköchin Caro Worbs jetzt im Podcast "too many tabs" schildert, tauchte die eingeladene Person ohne Vorwarnung nicht zum Dreh auf. Während im Studio schon alle Zutaten bereitlagen und das Set fertig aufgebaut war, blieb der Platz neben Jan leer, was hinter den Kulissen für hektische Minuten sorgte.

Ursprünglich waren für die neue Staffel von "Böhmi brutzelt" drei frische Folgen vorgesehen, alle mit unterschiedlichen prominenten Gästen. Laut Caro war es das erste Mal in der Geschichte des Formats, dass eine geladene Person ohne jede Erklärung fernblieb. Weil sie zufällig gerade im Büro war, sprang die Autorin kurzerhand ein, stieg in die Maske und stand wenig später selbst neben Jan am Herd. Gemeinsam zauberten die beiden einen Melonen-Feta-Linsen-Salat. "Wir haben gut gekocht, wir haben uns gut unterhalten", fasst Caro ihre spontane Premiere vor der Kamera zusammen. Auch Jans Gericht habe ihr geschmeckt. "War wirklich sehr lecker, also da habe ich mich nicht verstellen müssen", schwärmt sie.

Seit der Enthüllung dieser Panne wird im Netz wild gerätselt, wie es zu dem leeren Stuhl neben dem Moderator kommen konnte. Einige Spotify-Nutzer tippen in den Kommentaren unter der Podcast-Folge darauf, dass eigentlich Bianca Heinicke (33) an Jans Seite kochen sollte – unter anderem, weil in der ursprünglichen Anmoderation von rund 7,8 Millionen Instagram-Followern die Rede gewesen sein soll, was zu der Influencerin passt. Zudem soll sie kurz vor der geplanten Aufzeichnung einen Melonen-Feta-Linsen-Salat zubereitet haben. Offiziell haben weder Jan noch Caro bislang bestätigt, ob Bianca wirklich als Gast eingeplant war, sie halten den Namen des verhinderten Promis weiter unter Verschluss. "Böhmi brutzelt" läuft seit dem 18. Juli wieder auf ZDFNeo – der Sender hatte die Show vor gut einem Jahr zunächst eingestellt, sich dann aber überraschend zur Rückkehr entschieden.

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ZDF / Lennart Speer Jan Böhmermann, Moderator

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ZDF / Lennart Speer Dagi Bee und Jan Böhmermann bei "Böhmi brutzelt", Sommer 2024

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Imago Bianca Heinicke in der ARD-Talkshow hart aber fair in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025