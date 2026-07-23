König Charles stellte Bedingung für Treffen mit Prinz Harry

Nach Jahren der Funkstille kam es Anfang Juli endlich zu einem besonderen Familientreffen: König Charles III. (77) empfing Prinz Harry (41), Herzogin Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf seinem Landsitz Highgrove House. Wie Insider dem Magazin Us Weekly nun verrieten, soll Charles dem Wiedersehen allerdings nur zugestimmt haben, wenn auch seine Enkelkinder dabei sind. "Der König und die Königin wollten persönliche Zeit mit ihren Enkeln, und sie wollten, dass es unbeschwert und positiv ist", heißt es aus dem Umfeld des Palastes. Und weiter: "Der Sinn des Treffens war, Zeit mit ihnen zu verbringen, und das war das Einzige, das auf der Tagesordnung stand."

Damit die Begegnung in möglichst privater Atmosphäre stattfinden konnte, wurden laut OK Magazine zudem besondere Vorkehrungen getroffen. Um die Privatsphäre der Familie zu schützen, soll das Personal vor der Ankunft der Sussexes weggeschickt worden sein. "Details wurden unter Verschluss gehalten. Sie wollten nicht, dass irgendetwas nach außen dringt", erklärte eine Quelle dazu. Außerdem sollen Harry und Charles bestimmte Themen im Vorfeld bewusst ausgeklammert haben – darunter auch die juristischen Auseinandersetzungen rund um Harrys Sicherheitsstatus.

Das Treffen in Highgrove House war das erste persönliche Wiedersehen der Familie seit Jahren. Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben seitdem in Kalifornien. Laut Insidern könnten nun noch weitere Treffen folgen, sogar eine mögliche Annäherung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (44) steht im Raum. Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt jedoch abzuwarten. "Es gibt immer noch viel Schmerz, und es wird Zeit brauchen, bis die Wunden verheilt sind", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly und ergänzte: "Treffen können zwar tröstlich sein, aber sie werden die Situation nicht grundlegend ändern. Die Beziehung zwischen Harry und William wird nie wieder so sein wie früher."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022

Anzeige Anzeige

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry, Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie