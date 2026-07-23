Lustig: Matt Damon missversteht Tom Holland am "Odyssey"-Set

Wenn Matt Damon (55) und Tom Holland (30) gemeinsam vor der Kamera stehen, läuft nicht immer alles nach Plan – zumindest nicht hinter den Kulissen. In Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey", das seit dem 17. Juli in den Kinos zu sehen ist, spielen die beiden ein Vater-Sohn-Gespann: Matt verkörpert den Helden Odysseus, für dessen Rolle er sein Leben völlig umkrempelte, Tom spielt seinen Sohn Telemachus. Bei einem Auftritt in "The Tonight Show" verriet Matt Gastgeber Jimmy Fallon (51) nun eine amüsante Anekdote vom Set, die für reichlich Lacher gesorgt haben dürfte.

Der Schauspieler schilderte eine Szene, in der er den ganzen Tag auf einem Boot verbrachte, während Tom am Ufer stand – beide getrennt voneinander. Als Matt seinen Kollegen in der Ferne sah, bemerkte er, dass dieser eine Hand auf sein Herz legte. Gerührt von dem scheinbar bedeutsamen Moment tat er es ihm gleich. "Und am Ende des Tages, als wir uns wieder trafen, fragte ich ihn: 'Hat Chris dir gesagt, dass du das tun sollst, die Hand aufs Herz legen?' Und er sagte: 'Mein Kostüm saß so eng'", erzählte Matt lachend. Der Grund für das Missverständnis: Matt ist kurzsichtig und hatte gedacht, Tom salutiere ihm in einem bewegenden Vater-Sohn-Moment – dabei rang der 30-Jährige schlicht mit einem zu engen Kostüm.

Neben solchen heiteren Momenten war der Dreh laut Matt aber auch eine echte Herausforderung. Gegenüber dem Magazin People beschrieb er die Produktion als "eher eine Expedition als einen Film". Das Team reiste für die Aufnahmen nach Griechenland, Marokko, Island, Schottland und Italien, bevor es schließlich in einem Wassertank in den Universal Studios in Los Angeles weiterging. Dort sorgten zwei Turbinen für extreme Bedingungen. "Es war definitiv so hart, wie man Wasserarbeit in einer kontrollierten Umgebung gestalten kann", so Matt. Neben Tom und ihm gehört auch Anne Hathaway (43) zum Hauptcast – die Schauspielerin spielt Penelope, die Frau des Odysseus. Ebenfalls mit von der Partie sind Zendaya (29), Charlize Theron (50) und Lupita Nyong'o (43).

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Imago Matt Damon in einer Szene aus Christopher Nolans "The Odyssey" (2026)

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Getty Images Tom Holland bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in London