Statue: Das erwartet Fans in Leyla Heiters Supermarktfiliale

Dass Leyla Heiter (30) ihre eigene Penny-Filiale in Frankfurt bekommt, ist bereits bekannt. Jetzt enthüllt der Discounter, was die Fans bei der Eröffnung am 30. Juli erwartet – und das ist nichts weniger als spektakulär. Das sogenannte "Leylaland" in der Ludwig-Landmann-Straße 81 präsentiert sich von innen als echter Glamour-Palast: goldene Palmen, riesige Kronleuchter, royale Gemälde, funkelnde Deko – und als krönender Mittelpunkt eine lebensgroße Goldstatue der Reality-TV-Bekanntheit. Von außen wirkt die Filiale dabei wie ein ganz gewöhnlicher Penny-Markt, wie es ihn in Deutschland mehr als 2.100 Mal gibt.

Wer beim Luxusflair automatisch an höhere Preise denkt, wird angenehm überrascht: Rund 3.500 Artikel werden laut Bild zum üblichen Kurs angeboten – ganz ohne Glamour-Aufschlag. Leyla selbst wird bei der Eröffnung ab 10 Uhr vor Ort sein. Was sie für den Deal kassiert, ist bisher streng geheim. Bei Instagram teilte sie ihre Begeisterung mit ihren 1,9 Millionen Followern und lud diese ein: "Kommt unbedingt zur Eröffnung!" Den Deal verglich sie selbst mit einem Kim-K-Moment – in Anspielung auf US-Star Kim Kardashian (45), die es vom Realitystar zur milliardenschweren Unternehmerin geschafft hat.

Leyla wurde durch Reality-Formate wie Ex on the Beach und Der Bachelor bekannt und gewann später Promi Big Brother. Es folgten Auftritte bei Let's Dance und The 50. 2025 heiratete sie Mike Heiter (34) bei einer Märchenhochzeit in Italien, die exklusiv in der Doku-Soap "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" bei Bild zu sehen war. Seitdem trägt sie auch den Nachnamen ihres Mannes – zuvor war sie als Leyla Lahouar bekannt. Jetzt zeigt sie mit ihrem eigenen Supermarkt, wie eng bei ihr Reality-Ruhm, Social-Media-Präsenz und groß angelegte Markenkooperationen inzwischen miteinander verknüpft sind.

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IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Juni 2026

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Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025