Ihr 34. Geburtstag: Selena Gomez feiert einen Meilenstein

Selena Gomez (34) hat ihren 34. Geburtstag auf ganz besondere Weise gefeiert: Die Sängerin und Schauspielerin verbrachte den 22. Juli gemeinsam mit ihrem Ehemann Benny Blanco (38) in Bologna, Italien. Auf Instagram teilte sie zwei Schnappschüsse, auf denen sie auf einem Balkon eine Kerze in einem Tiramisu auspustet. In ihrem Post dankte sie ihren Fans für die Glückwünsche und schwärmte: "Ihr macht mich zur glücklichsten Frau der Welt." Gleichzeitig markierte der Geburtstag noch einen weiteren Meilenstein – sechs Jahre ihres "Rare Impact Fund". "Das kleine Mädchen in mir hätte nie geglaubt, dass ich meinen Geburtstag zusammen mit sechs Jahren des 'Rare Impact Fund' feiern würde. Mein Herz ist heute so voll", schrieb sie in ihrem Post.

Schon einen Tag vor dem Geburtstag waren Selena und Benny gemeinsam in Bologna unterwegs. Die beiden besuchten das Restaurant Trattoria della Santa und speisten unter den berühmten Bögen der Portici di Bologna. Restaurantbesitzer Riccardo Lelli postete ein Foto des Paares auf Instagram und bedankte sich für den Besuch. Gegenüber People beschrieb er die beiden als absolut großartig, sehr liebenswert und gutherzig. Beim Ausflug trugen beide aufeinander abgestimmte weiße Outfits – Selena in einem Satinkleid mit buntem Bandana und brauner Sonnenbrille, Benny in T-Shirt und weiten Shorts. Auch in der Kommentarspalte zu Selenas Geburtstagspost meldete sich ihr Mann zu Wort und schrieb schlicht: "Ich liebe dich."

Der gemeinsame Italientrip hat eine romantische Vorgeschichte: Benny reiste wegen seiner Flugangst per Schiff über den Atlantik an, um bei seiner Frau zu sein, die aktuell in London die Serie Only Murders in the Building dreht. Auf TikTok teilte er ein Video von seiner ungewöhnlichen Reise und kommentierte es mit den Worten: "Was wir alles für die Liebe tun." Das Paar hatte im September 2025 geheiratet. Selenas "Rare Impact Fund", den sie ebenfalls in ihrem Geburtstagspost würdigte, wurde gegründet, um weltweit jungen Menschen den Zugang zu Angeboten im Bereich psychische Gesundheit zu erleichtern.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez feiert ihren 34. Geburtstag in Bologna, Italien.

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Instagram / trattoria_della_santa Selena Gomez, Benny Blanco und Restaurantbesitzer Riccardo Lelli.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco beim Dinner.